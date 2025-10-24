Park Bom revela acusaciones de explotación y confiesa haber sido objeto de burlas por parte de YG Entertainment sobre la cirugía plástica

VIVA – Cantante surcoreana parque bomEl ex miembro del legendario grupo 2NE1, vuelve a ser el centro de atención luego de compartir una carga sorprendente en su Instagram personal. En una publicación que ahora ha sido eliminada, acusó Entretenimiento YG se ha tratado a sí mismo injustamente durante su carrera bajo la agencia.

Anteriormente, Park Bom causó revuelo en el público después de anunciar que demandaría a Yang Hyun Suk, el fundador de YG Entertainment, por acusaciones de grandes cantidades de dinero. Pero ahora, sus declaraciones se han convertido en acusaciones más profundas sobre cómo lo trataron a lo largo de los años. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Park Bom 2NE1 Foto : Instagram/newharoobompark

En una carga que contiene tres páginas de notas escritas a mano, Park Bom escribió que YG se había burlado de su apariencia y la había convertido en el blanco de bromas. Incluso afirmó que nunca recibió asistencia económica de la agencia para la cirugía plástica a la que se sometió.

«Dijeron que hicieron que mi apariencia pareciera estúpida, sólo para burlarse de mí. Aunque YG nunca pagó por mi cirugía plástica. Yo pagué por todos los procedimientos que hice yo mismo», escribió Park Bom, citado por coreaboo el viernes 24 de octubre de 2025.

También admitió que YG una vez se disculpó con él en las escaleras de la oficina por convertirlo en tema de discusión sobre cirugía plástica.

“En realidad nunca hicieron nada por mí”, añadió.

Además, Park Bom alegó que aunque escribió casi todas las canciones de YG, su nombre nunca apareció en los créditos oficiales.

«Escribí todas las canciones de YG. Me encerraron y me obligaron a escribirlas todas, excepto una canción. Pero nunca me pagaron y mi nombre no aparece en ninguna parte de la lista de créditos», escribió nuevamente.

Park Bom afirma haber dedicado toda su vida al canto, pero sus esfuerzos nunca fueron apreciados. También dijo que nunca le permitieron hacer sesiones de fotos para revistas ni aceptar ofertas publicitarias (CF), a pesar de que en realidad llegaron miles de ofertas para él.

«Me dediqué por completo a cantar, pero por mucho que trabajara los resultados siempre eran nulos. Nunca me permitieron ni una sola sesión de fotos para una revista», escribió.