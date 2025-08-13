París: la natación en Sena se vuelve popular a medida que aumenta el calor







Miles de personas han disfrutado de un chapuzón en el río desde tres Sitios de baño público Inaugurado el mes pasado, el primero en más de un siglo. Se espera que las áreas de natación se llenen aún más a medida que una ola de calor llega a la región el martes. París ha sido colocado bajo «alta vigilancia» por el Servicio Meteorológico Nacional, Meteo Francia, con temperaturas de hasta 38 ° C esperadas.

La calidad del agua se prueba diariamente para cumplir con las regulaciones europeas. Nadando en el Jábega había sido ilegal desde 1923, con algunas excepciones, debido a la contaminación y los riesgos planteados por la navegación del río. Los nuevos sitios de baño son posibles después de una limpieza de 1.400 millones de euros ($ 1.6 mil millones) que lo hizo adecuado para competiciones olímpicas el año pasado.

