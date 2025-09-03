Paris Jackson niega la afirmación de Colman Domingo que ayudó en ‘Michael’

París Jackson está refutando reclamos recientes hechos por Domingo de Colman con respecto a su supuesta participación en «Miguel«, La próxima película biográfica de Michael Jackson del director Antoine Fuqua y el escritor John Logan. El nominado al Oscar Domingo protagoniza la película como el patriarca de la familia Jackson Joe Jackson.

Mientras fue anfitrión de la Gala de beneficios de AMFAR en Venecia, Italia, Colman fue citado exclusivamente por Revista de la gente Diciendo que París y su hermano, Prince, «son» mucho en apoyo de nuestra película «. París y Príncipe son los hijos de Michael Jackson. Paris Jackson estaba actuando en el evento AMFAR, al que Domingo agregó: «Estoy emocionado de estar aquí en Amfar esta noche con París. Parece que es una buena manera de estar juntos».

La revista People también señaló: «Domingo agrega que París ha sido» encantador «para él y llama a Prince» un hombre de la película «.

Paris Jackson respondió en su historia de Instagram al artículo de la gente distanciándose de la película y Domingo. Ella escribió: «[Colman]No le digas a la gente que fui «útil» en el set de una película. Tenía 0% de participación en LOL. Eso es tan extraño. Leí uno de los primeros borradores del guión y di mis notas sobre lo que fue deshonesto [and] No me senté bien conmigo y cuando no lo abordaron, seguí adelante con mi vida. No mis monos, no mi circo. Dios los bendiga y la velocidad de la dios «.

Variedad comunicado con el representante de Domingo para comentarios adicionales.

«Michael» está protagonizada por el sobrino de Michael Jackson, Jaafar Jackson, en el papel principal. Nia Long interpreta a Katherine Jackson, la madre de Michael, mientras que Miles Teller interpreta al abogado de entretenimiento John Branca. El elenco también incluye a Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate y Derek Luke.

«Michael» se lanzará actualmente el 24 de abril de 2026 de Lionsgate.