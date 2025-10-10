Paris Hilton y Andrew McMahon participan en la serie de Amazon ‘Aught to Be’

Amazon está desarrollando actualmente la serie de comedia romántica “Aught to Be”. Variedad ha aprendido exclusivamente.

La serie de media hora proviene del Curva cerrada empresa, con París Hilton adjunta a la producción ejecutiva bajo su lema 11:11 Media. Andrew McMahon, líder de bandas como Jack’s Mannequin y Something Corporate, también será productor ejecutivo, ya que el programa está inspirado en su exitosa canción «Konstantine».

McMahon también contribuirá con música original y sus éxitos clásicos a la serie, mientras que las fuentes dicen que Hilton está en conversaciones para servir como narrador de la serie, aunque ese acuerdo no está cerrado en este momento.

El lema oficial de «Aught to Be» afirma que «sigue la historia de amor de años de una pareja contada a través de momentos inolvidables de la cultura pop que dieron forma a principios de la década de 2000 y más allá. Cada episodio captura un momento clave en la evolución de su relación, con el telón de fondo de hitos culturales como TRL, Sidekicks y el nacimiento de las redes sociales. El programa combina emociones sinceras con la banda sonora de una generación».

Pat Cunnane es el creador, escritor, productor ejecutivo y showrunner. Junto con Hilton, Bruce Gersh de 11:11 Media será el productor ejecutivo, al igual que el jefe de desarrollo de Tornante, Adam Londy, y Eric Eisner y Evan Lesser de Tornante. Amazon MGM Studios producirá.

Hilton surgió como una figura cultural importante a principios de la década de 2000, incluido su papel protagónico en la exitosa serie de telerrealidad «The Simple Life» con Nicole Richie. Desde entonces ha protagonizado programas como “Paris in Love” y “Cooking with Paris”. Como actriz, participó en películas como “Win ​​a Date with Tad Hamilton” y “House of Wax”, así como en programas como “The OC” y “Supernatural”. También lanzó dos álbumes de estudio y publicó tres libros, incluida su memoria de 2023 “Paris: The Memoir”.

Está representada por UTA y Jill Fritzo PR.

Tornante, fundada por Michael Eisner, es quizás mejor conocida por producir la exitosa serie animada para adultos de Netflix «BoJack Horseman». La compañía recientemente volvió a formar equipo con el creador de “BoJack”, Raphael-Bob Waksberg, en la serie animada de Netflix “Long Story Short”. Sus créditos adicionales incluyen el programa de Netflix/Adult Swim “Tuca & Bertie” y la serie de Amazon “Undone”.

Cunnane recientemente coescribió la próxima película de A24 “Eternity” y anteriormente trabajó en el exitoso drama político “Designated Survivor”.

Cunnane está representada por CAA, Heroes and Villains Entertainment y Jackoway Austen Tyerman. McMahon está representado por C3 Management, WME y Press Here Publicity.

(En la foto, de izquierda a derecha: Paris Hilton, Andrew McMahon, Pat Cunnane)

