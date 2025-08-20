PARIS HILTON Sings ‘Paris & Pups’ Canción temática en el trailer del espectáculo de niños

París HiltonLa nueva serie animada para niños «Paris & Pups» tiene un nuevo trailer, con una canción principal interpretada por The Heriress and Reality Star. La serie se estrenará en YouTube con cuatro episodios el 23 de septiembre, seguido de gotas semanales.

Basado en Hilton y sus mascotas de la vida real, la serie está dirigida a niños de 5 a 8 años. «Estoy más que emocionado de compartir finalmente ‘París & Pups’ con el mundo», dijo Hilton en un comunicado. «La serie se desarrolla en un hotel glamoroso lleno de brillo, aventura y corazón, un lugar que se siente como el hogar después de crecer en los hoteles y hacerlos mi patio de recreo. En el centro está estrella, una niña que lleva el nombre de mi apodo de la infancia. Ella es amable, creativa y un poco travieso, al igual que yo como niño. Con su propia personalidad fabulosa, te vas a enamorar.

«Paris & Pups» es desarrollado y producido por el banner de medios 11:11 de Hilton; Uta y Stampede Ventures ‘Happynest Entertainment; 9 Story Media Group, una subsidiaria de Scholastic, que ha conservado los derechos de publicación mundial en todos los formatos y ha anunciado planes para un lanzamiento el próximo otoño. 9 Story Distribution tiene los derechos de distribución mundiales de «París y Pups», mientras que el monstruo minorista lidera las licencias en los EE. UU. Con marcas de 9 pisos que supervisan las licencias en todos los demás mercados internacionales.

Vea el trailer de «París y cachorros» a continuación.