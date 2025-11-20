Paris Bash de YouTube atrae a Banijay y Mediawan adoptan la economía de los creadores

YouTube celebró su vigésimo aniversario esta semana en París con una fiesta multitudinaria que reunió a más de 1.200 personas en la Ópera Cómica, un monumento emblemático del siglo XVIII, y un cartel de importantes oradores de Banijay, Mediador así como LVMH, junto a algunas de las estrellas locales más importantes de YouTube, Squeezie (Lucas Hauchard), Hugo Décrypte (Hugo Travers) y Andie Ella.

El evento comenzó con la directora general de YouTube en Francia y el sur de Europa, Justine Ryst, quien desveló cifras clave que destacan el impacto de la plataforma en la economía local y los hábitos de visualización. YouTube contribuyó con más de mil millones de euros al PIB de Francia en 2024 y creó 24.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en Francia, según Ryst, quien también señaló que 43 millones de franceses ven YouTube cada mes y pasan una media de 52 minutos al día en la plataforma. A nivel mundial, se han pagado más de 100 mil millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios en los últimos cuatro años.

En ese contexto, las principales productoras de Francia, Banijay y Mediawan, ocuparon un lugar central para describir cómo trabajan estrechamente con los talentos de YouTube para crear nuevas fuentes de ingresos y llegar a los espectadores más jóvenes, que en gran medida han abandonado la televisión lineal y ahora están descubriendo formatos globales, programas locales y nuevos talentos en YouTube primero. La jefa de Banijay Francia, Alexia Laroche Joubert, y Justine PlanchónEl presidente de Mediawan Prod (que se encarga de todas las producciones documentales y sin guión del grupo) describió su respectiva estrategia para aprovechar la economía de los creadores durante una discusión dinámica de 10 minutos.

Laroche Joubert habló sobre el nuevo Entertainment Creators Lab de la compañía, que se lanzó en asociación con YouTube en junio y fue presentado en Mipcom. En la iniciativa, cinco talentos de YouTube que publicaron al menos dos videos con 100.000 visitas reinventaron algunos de los formatos de entretenimiento emblemáticos de la compañía para la audiencia nativa digital de la plataforma. Cada uno de estos cinco talentos recibió hasta 50.000 euros para producir su piloto.

«Nuestra obsesión era descubrir qué podíamos ofrecer a los creadores de la nueva economía», dijo Laroche Joubert, señalando que las marcas más importantes de Banijay, «Survivor» y «MasterChef» han viajado a 20 territorios y ahora están disponibles en YouTube además de en la televisión lineal. «Tenemos un tesoro escondido en nuestra propiedad intelectual, nuestros formatos. El objetivo era encontrar formatos que les interesaran, a menudo formatos que habían visto cuando eran más jóvenes. Les dimos estos formatos y les dijimos: pueden adaptarlos para YouTube». El ejecutivo dijo que la iniciativa “fue un gran éxito porque permitió (a la empresa) unir a creativos del mundo de la televisión con estos creadores”.

Mediawan, que acaba de anunciar su empresa conjunta con LuckyChap en Europatambién ha abrazado el talento de YouTube, dijo Planchon, quien mencionó colaboraciones recientes que incluyen el documental de Squeezie “Merci Internet” para Amazon y la alfombra roja de Lena Situations como anfitriona de la ceremonia de los Oscar para Disney+. Mediawan también ha experimentado un modelo de lanzamiento híbrido con Orelsan, el popular rapero francés que fue la estrella de una serie documental “Orelsan: Nunca le muestres esto a nadie” cuya temporada 1 debutó exclusivamente en YouTube, mientras que la temporada 2 se lanzó en Amazon Prime Video.

«Esta nueva generación trae esperanza, pero también experiencia», dijo Planchon, señalando que la asociación de Mediawan con YouTube se remonta a la creación de la compañía hace 10 años y ahora suma 57 millones de suscriptores y 5 mil millones de visitas en sus canales. “Al trabajar con Squeezie, he aprendido mucho y nosotros tenemos mucho que aprender de estas nuevas generaciones, así como ellos tienen mucho que aprender de nosotros”.

Si bien ambos se sumergen intensamente en la intersección de las redes sociales y la creación de contenido, Mediawan y Banijay tienen un enfoque diferente para crear marcas. Planchon dice que Mediawan es conocida como la «casa del talento». “Sin Brad Pitt, no podríamos haber hecho “F1”; sin Jonathan Cohen, no podríamos haber hecho La Flamme; sin Camille Cottin, no podríamos haber hecho ‘Call My Agent’”. Esa filosofía ahora se extiende completamente a los creadores digitales”, dice.

Laroche Joubert, sin embargo, afirmó que Banijay estaba más interesado en invertir en propiedad intelectual que en talento. «Las IP son menos locales, menos volátiles y más portátiles que el talento», afirmó.

Laroche Joubert continuó detallando las tres formas en que Banijay trabaja con los creadores en YouTube. El primer pilar es monetizar el amplio catálogo de la compañía: «Tenemos 600 canales en todo el mundo, dos mil millones de suscriptores y monetizamos. Eso se lo debemos a YouTube, porque es una de las plataformas que comparte ingresos con nosotros», afirma. El segundo es el contenido híbrido creado en sentido ascendente, descendente y en torno a programas tradicionales, desarrollado en asociación con creadores. El tercero es apoyar a los creadores a medida que avanzan hacia los medios tradicionales o escalan sus formatos a nivel internacional. «Banijay es un grupo global y el talento es local, por lo que podemos ayudarlos a adoptar una visión más amplia para explotar su formato. Experimentarán lo que nosotros experimentamos hace 25 años: llevar su formato a nivel global», Laroche Joubert.

Planchon dijo que el grupo lanzó un evento interno llamado Meet the Content Creators, donde los talentos digitales presentan sus ideas a los productores de Mediawan, quienes luego invierten en su desarrollo. La pancarta también produce contenido exclusivo para YouTube, como una serie dedicada a “Miraculous Ladybug” que luego se transmitirá en otras emisoras. Por último, Mediawan mantiene vivas las marcas existentes a través de YouTube, ya sea poniéndolas al día con su visualización (como “C’est à Vous”, su popular programa de entrevistas en horario estelar) o dándole a IP más antiguas como “Un Gars et une Fille” (una comedia corta con Jean Dujardin y Alexandra Lamy) una segunda vida en línea, en YouTube. «Es el ciclo de la vida», dijo. «Nunca se detiene».

Al igual que Banijay, Mediawan también está distribuyendo sus IP en diferentes formatos, incluido el directo. Planchon citó como ejemplo la franquicia “Monte Cristo”, compuesta por un largometraje (“El conde de Montecristo”, que vendió más de 9 millones de espectadores en Francia en 2024), una serie internacional (dirigida por Bille August y protagonizada por Sam Claflin), un cine concierto y un próximo juego de aventuras sobre M6. Mediawan también está adaptando la serie estadounidense premium de LeBron James, “The Shop”, para el mercado francés a través de una asociación de marca.

Cuando se le preguntó si YouTube está revolucionando la forma en que las audiencias consumen contenidos, Laroche Joubert estuvo de acuerdo. «YouTube está inventando un nuevo componente básico para la creación y un nuevo componente básico para el consumo», dijo. Señaló que Banijay y Mediawan, históricamente empresas B2B que vendían programas a emisoras, ahora se están transformando en actores B2C. «Les ofrecemos las mejores IP del mundo, una increíble experiencia en producción y seguridad de marca, lo cual es importante para las marcas», dijo.

La celebración de YouTube en París culminó con una ardiente actuación en vivo de Santa que cantó “Popcorn Salé”, entre otros éxitos, y puso a toda la audiencia aplaudiendo.