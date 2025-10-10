Pares e impares en la ruta Puncak Bogor se aplican nuevamente este fin de semana, reserve la fecha

Bogor, VIVA – La Unidad de Tráfico de la Policía de Bogor (Satlantas) implementa el sistema. impar par (calibrar) en la ruta turística de Puncak, Bogor Regency, Java Occidental. Esta política se implementa para anticipar el aumento en el volumen de vehículos que suele ocurrir cada fin de semana.

Lea también: ¡Cuidado con los malentendidos! La policía revela hechos sobre pares e impares en la actualidad



La implementación de estas regulaciones durará tres días, del viernes al domingo 10 al 12 de octubre de 2025. Esta información se transmite directamente a través de la cuenta oficial de redes sociales @satlantaspolresbogor.tmc.

«Viernes, sábado, domingo 10, 11 y 12 de marzo de 2025, Ruta pico «Se aplica par-impar», escribió la publicación.

Lea también: ¡Divertido! 18 de agosto Yakarta es libre de pares e impares, los coches impares pueden disfrutar sin miedo a las entradas



Este sistema par-impar se implementa en base al Reglamento Número PM 84 de 2021 del Ministro de Transporte relativo al control del tráfico en las zonas turísticas.

En este reglamento, los agentes en el campo pedirán a los vehículos con números de registro de vehículos motorizados (TNKB) que no coincidan con la fecha par o impar que den la vuelta.

Lea también: Tenga en cuenta que el par-impar de Yakarta no se aplica los días 6 y 9 de junio de 2025 debido a esto



La política par-impar es la principal estrategia para reducir la densidad del tráfico en la zona turística de Puncak, que se sabe que está repleta de turistas, especialmente los fines de semana y días festivos largos.

Además de reducir los atascos, también se espera que la implementación de pares impares mejore la seguridad de los usuarios de la vía.

Para las personas que planean visitar el área de Puncak en esa fecha, se recomienda ajustar su horario de viaje de acuerdo con la regla par-impar para no estar sujetos a una penalización por cambio de sentido.