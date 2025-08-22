‘Parejas terapia’ Orna Guralnik habla ética de la serie Showtime

Lo que el mundo necesita ahora es la psicoterapia, la terapia dulce.

Esa es la palabra del Dr. Orna Gurlanik, la atracción destacada y el psicoanalista de la vida real en Showtime’s «Terapia de parejas«, Que actualmente está filmando su quinta temporada (la fecha de lanzamiento aún no está determinada). Y cree que la serie aclamada por la crítica ha alcanzado el acorde con el público debido a cómo el programa tiene como objetivo promover el pensamiento psicológico en lugar de solo la terapia, alentando la autorreflexión más profunda y la comprensión de los demás.

«Creo que esa es una de las razones por las que el programa tuvo tanto éxito», dice Gurlanik en el último episodio de Variedad podcast «Estrictamente negocios. » «Simplemente llegó a un lugar que se necesita desesperadamente, lo cual es más profundo, un pensamiento más lento en las motivaciones subyacentes».

En cuanto a sus propias motivaciones para abrir una versión de cómo lleva a cabo su práctica privada para el consumo público, Guralnik ve una gran responsabilidad que viene con el concierto. «También siento, de cierta manera, obligado a representar bien la profesión, y creo que el mundo necesita mucho más pensamiento psicológico y psicoanalítico hoy en día», dice.

Escuche el podcast completo:

Guralnik profundiza en las ramificaciones éticas de su proceso, aclarar lo que los espectadores de televisión ven tienen muchos elementos de las sesiones de terapia reales, pero no es nada real debido a cómo las cámaras cambian la dinámica en la habitación, comprometiendo la confidencialidad.

Guralnik también describe su renuencia inicial a participar en el programa, ya que los psicoanalistas son típicamente personas muy privadas. Pero los creadores del programa la convencieron de que lo intentara, y todos se acercaron como un gran experimento para ver si la terapia podría recrearse en la cámara.

Además, Guralnik mira hacia el futuro del programa, reflexionando sobre la posibilidad de que algún día pueda continuar sin ella, pero con un terapeuta diferente en el sofá.

