¡Parejas de accidentes mortales en Ragunan, el esposo murió al instante!

Yakarta, Viva – Accidente El soltero involucra a una pareja casada en la región RaguaSouth Yakarta. El desafortunado incidente hizo que el esposo muriera en la ubicación, mientras que su esposa sufrió heridas graves y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital.

Leer también: Sospechosos en los casos de secuestro de Stumines bancarios sometidos a convertirse en colaboradores de justicia, listos para descargar hechos terribles



Este incidente ocurrió el jueves por la mañana, 11 de septiembre de 2025, alrededor de las 04.15 WIB, en Jalan Kavling Polri, Pasar Minggu. Bicicleta motor Lo que impulsaron el control perdido hasta que se estrelló contra un árbol.

Los segundos del accidente fueron virales en las redes sociales, uno de los cuales se subió a una cuenta de Instagram @sepetar_jaksel. En el video que circula, una atmósfera tensa es tensa después del accidente con uno víctima Motorbicleta acostada y destrozada.

Leer también: Inundaciones mortales en Bali, 9 corrientes arrastradas: 2 muertos, 7 todavía faltan



«Un solo accidente en Raguan después de golpear un árbol. El esposo fue asesinado y su esposa resultó gravemente herida», fue citado de la cuenta, el jueves 11 de septiembre de 2025.



Ilustración de accidentes Foto : freepik.com/aleksandarlittlewolf

Leer también: La policía le pidió al ladrón de una moto, la policía que fuera liberada como sospechosa, una persona examinada por ProPam



Mientras tanto, relacionado con esto, la policía habló. El jefe de policía de Pasar Minggu, el comisionado de policía, Anggiat Sinambela, dijo, según el testimonio de los testigos, el accidente se conocía cuando un motociclista informó que una moto se estrellaba contra un árbol en el lugar.

Los oficiales que llegaron a la escena inmediatamente encontraron a dos víctimas y motos en una condición muy dañada. La policía todavía está realizando más investigaciones sobre la causa del accidente mortal.

«La víctima murió a un hombre con una herida en la cara y la cabeza, mientras que una víctima femenina sufrió una lesión en la cabeza y ahora es tratada en la sala de emergencias del Hospital Regional Pasar Minggu», dijo Anggiat.