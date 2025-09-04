Pareja joven en Semarang Baby ardiendo de una relación oscura, Policía: amenaza de 10 años en prisión

Semarang ,VIVA – La policía segura pareja joven-Mudi, Fatimah Wilda Sari (22) de Medan y Muhammad Nur Rafly (24) residentes de Indramayu, después de que ambos estaban decididos a enterrar el feto como resultado de sus relaciones ilícitas. El incidente ocurrió en el área industrial del Templo Semarang, precisamente en el área de estacionamiento de autobuses de PT Ganesa Tirta Raharja, el lunes (25/08/2025) Noche.

El jefe de policía de Ngaliyan, AKP Alfard, explicó que esta acción comenzó cuando Fatimah se informó embarazada. A la edad de cinco meses del útero, Fátima decidió abortar el feto con el apoyo de Rafly.

«El feto sale junto con la placenta que ya tiene cabeza, boca, piernas y manos y ya está en una condición muerta», dijo Aliet durante una conferencia de prensa en la sede de la policía de Ngaliyan, el miércoles (3/9/2025).

Según las declaraciones policiales, Fátima se tragó una serie de drogas duras el domingo (8/24/2025) alrededor de las 12.00 WIB. Unas horas más tarde, experimentó una contracción y finalmente a las 16:30 Wib, el feto salió con la ayuda de Rafly.

«Utilizan drogas en forma de 10 marcas Cytotex, 2 cápsulas de conducir drogas sin el permiso de las autoridades. Luego, otras drogas como 4 granos anti -Harmados, analgésicos y vitaminas», explicó.

Después de que salió el feto, alrededor de las 18:30 WIB, Fátimah y Rafly fueron al área industrial. Rafly que trabaja en el área conoce la ubicación que se considera adecuada para enterrar los cuerpos de su bebé.

«La eliminación no está planificada ni espontáneamente. Rafly trabaja allí para que el área lo entienda», dijo.

En el examen se reveló, los dos estaban decididos a abortar porque se sentían avergonzados. Han estado en una relación desde 2024 y vivieron juntos en una pensión en el área de Ngaliyan.

«Desde allí compraron medicina a través de Facebook para Rp1.2 millones», agregó Aliet.

Para esta Ley, la policía atrapó a Fatimah y Rafly con el Artículo 77A de RI Law Número 35 de 2014 sobre la protección infantil Jo Artículo 346 del Código Penal.

«La amenaza de 10 años de prisión», dijo. (Didiet Cordiaz/Tvone/Semarang)