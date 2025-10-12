Pareja en Riau arrestada por la policía, extorsionando a las víctimas por 1.600 millones de IDR utilizando el modo VCS

Pekanbaru, VIVA – La Dirección Especial de Investigación Criminal (Ditreskrimsus) de la Policía Regional de Riau descubrió un caso de extorsión mediante un sexo por videollamada (VCS) que atrapó a una víctima y sufrió pérdidas de hasta 1.600 millones de IDR. Los dos perpetradores, que son un matrimonio (Pasutri), con las iniciales SH y SZ, fueron arrestados con éxito por la policía.

El director de Investigación Criminal Especial (Dirreskrimsus) de la Policía Regional de Riau, el comisario de policía Ade Kuncoro Ridwan, confirmó el arresto.

«Es cierto, hemos arrestado a dos perpetradores que son sospechosos de cometer actos criminales de amenazas y extorsión utilizando el modo ‘sexo por videollamada’. Los hemos detenido a ambos para una mayor investigación», dijo el comisionado Ade en Pekanbaru, el domingo (10/12/2025), citado por ANTARA.

Este caso comenzó con una denuncia de la víctima a la policía de Riau, como consta en el informe policial número LP/B/342/VIII/2025/SPKT/POLDA RIAU, de fecha 3 de agosto de 2025. La víctima denunció esto después de haber sido objeto de amenazas y chantajes a través de las redes sociales.

En seguimiento de este informe, el equipo de radar de la policía de Riau rastreó las cuentas de redes sociales utilizadas por el perpetrador. A partir de los resultados del análisis forense digital, la policía logró identificar la identidad y la ubicación de los dos perpetradores.

«Además, la Subdirección V Cibernética Ditreskrimsus Polda Riau actuó rápidamente para arrestar a los dos perpetradores», explicó Kombes Ade.

De los resultados de la investigación se descubrió que la víctima y la perpetradora SH se conocieron inicialmente indirectamente en un club nocturno en 2019. Su relación luego continuó a través de mensajes privados en Instagram y WhatsApp.

En agosto de 2023, la víctima volvió a contactar a SH y le pidió tener sexo por videollamada. Inicialmente, SH se negó, pero después de que la víctima ofreciera Rp. 1 millón, estuvo de acuerdo. La acción se realizó a través de Instagram. Sin el conocimiento de la víctima, SH tomó una captura de pantalla que luego usó para amenazarlo.

En su mensaje amenazador, el autor escribió: «Envía dinero o repartiré tus fotos».

La víctima, presa del pánico, finalmente cumplió con la solicitud del perpetrador y transfirió Rp. 10 millones. La extorsión continuó durante dos años, de agosto de 2023 a agosto de 2025, con pérdidas totales que alcanzaron los 1.600 millones de IDR.

Kombes Ade destacó que este caso es una advertencia para que la gente tenga más cuidado al interactuar en el ciberespacio.