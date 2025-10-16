Parece que necesito 2 ayudas

Jacarta – La atención del público vuelve a centrarse en el actor. Ammar Zonino sólo por los problemas legales actuales que lo han enredado en presuntos casos de abuso drogaspero también el lado personal que le reveló su propio amigo, Zeda Salim.

En una entrevista exclusiva en el programa de televisión presentado por Feni Rose, Zeda reveló con franqueza la historia detrás de sus esfuerzos por ayudar a Ammar con el dolor que ahora siente. ¡Vamos, desplázate más!

Al comenzar su relato, Zeda Salim expresó su profunda preocupación por el estado de Ammar Zoni. Admitió que inicialmente siempre trató de defender al actor en público porque le daba pena ver las dificultades de la vida que nunca terminaban.

«Lo defendí porque vi que se estaba haciendo daño al consumir productos haram», dijo Zeda Salim, citando transmisiones en YouTube, el jueves 16 de octubre de 2025.

Sin embargo, la empatía y el apoyo que le había brindado en realidad dieron frutos amargos. Zeda se sintió traicionada y abandonada sólo porque no pudo cumplir con el pedido de una suma de dinero en una cantidad nominal que podría decirse que era fantástica. Sintió que sus servicios y sacrificios no tenían sentido a los ojos de Ammar.

«Lo he ayudado, apoyado, le he levantado el ánimo cuando mucha gente lo blasfemaba e insultaba. Pero él respondió con palabras que me dolían el corazón sólo porque no podía darle algo de dinero», dijo Zeda en tono decepcionado.

Según Zeda, el estado actual de Ammar Zoni no sólo requiere asistencia jurídica, sino también ayuda seria en relación con su salud mental. Incluso pronunció fuertes frases aludiendo a la necesidad de que Ammar Zoni recibiera un tratamiento profesional.

«Parece que sólo necesitas dos tipos de ayuda, Mar. La ayuda de Dios de un psiquiatra», dijo sin rodeos.

Aunque todavía siente lástima por el proceso judicial que ha vuelto a atrapar a Ammar, Zeda ha tomado medidas drásticas cortando por completo toda forma de comunicación. Admitió que había bloqueado el número de teléfono de Ammar después de una serie de incidentes que hirieron sus sentimientos.

Además, Zeda explicó que Ammar Zoni había pedido prestada una gran cantidad de dinero y que no era realista para él devolverla en poco tiempo.