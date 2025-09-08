Parece que Desta reflexiona a escuchar las palabras de Raim Laode sobre su esposa, Netizens: ¿Lamento?

VIVA – No hace mucho Raim Laod Al aparecer en el podcast de Vincent y De esto Crowded discutió los usuarios de las redes sociales. En el video viral, Raim Laode había hablado sobre la belleza de una esposa.

Raim Laode dijo que lo que estaba atado a las mujeres como el lápiz labial, rara vez se usaría ropa después del matrimonio. Pero todo no hizo desaparecer la belleza de una mujer.

«Flue todo el polvo, desvaneció todo el lápiz labial, se desvaneció toda la ropa más hermosa que eran solo neglige y cara sin esto (maquillaje)», fue citado Raim Laode de las piezas de video subidas en la cuenta de chismes @nyinyir_update_official, lunes 8 de septiembre de 2025.

Raim Laode dijo que la belleza de una mujer después del matrimonio no solo se vio físicamente. Pero se puede ver cómo sirven y sirven a su esposo.

«Pero lo que la hace hermosa es simple, puede masajear tus pies, puede cocinarte, puede conectarse contigo. Aparentemente es tímido», dijo Raim Laode.

Raim Laode también dijo que las mujeres seguirían siendo hermosas a pesar de que la esposa no usó maquillaje o se vistió. Pero lo más importante para él, una esposa se verá hermosa si el esposo puede ver desde otro punto de vista.

«El polvo que salimos ayer nunca se usó nuevamente. El período de Bodo que quiere usar polvo (cuando nuevamente) contiene aceite (cocinar) de todos modos, nuevamente amamantando a los niños. ¿Quién quiere ser sexy al mismo tiempo? Pero nuestra esposa si miramos, mira los positivos de ser hermosos en cada sentido», dijo Raim Laode.

Las palabras de Raim Laode atrajeron la atención de los usuarios de las redes sociales porque mientras el cantante expresara sus pensamientos, Desta parecía ser examinado de cerca. De hecho, varias veces cerró los ojos y asintió con la cabeza como si estuviera reflexionando. También asintió con la cabeza varias veces.

De repente, las piezas de video inmediatamente obtuvieron muchos comentarios de los internautas. No algunos de ellos juzgan que Destaca Mahendra Lamentando su decisión en el pasado.

«Ahora te arrepientes bien», comentó los internautas.

«De hecho, si Nikag debe ser lo mismo que un hombre sano y siempre agradecido», dijo otro.

«Natasya Rizky, aunque no usar maquillaje ya es Ayu, genial», dijo otro.

«Dadas las especificaciones de Angel pero divorciada quieren ser como qué más», comentó otro internautas.

«Bang Desta, tu ex esposa es muy hermosa sin maquillaje», dijo otro intervalo.