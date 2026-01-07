Parece caro, pero este es el coste mensual de un Mazda CX-3 en Yakarta

Yakarta, VIVA – mazda El CX-3 es uno de los SUV compactos de estilo premium que es bastante popular en Yakarta. Con nuevos precios a partir de 399 millones de IDR en la carretera de Yakarta, móvil Este es el que suelen elegir los consumidores que priorizan el diseño y el confort de conducción.

Aunque pertenece al segmento de los SUV compactos, el Mazda CX-3 se utiliza a menudo como coche de uso diario en la capital. Por lo tanto, los costos mensuales estimados deben calcularse desde el principio para adaptarse a sus necesidades y presupuesto.

Los costos de combustible son un gasto rutinario importante. El Mazda CX-3 está equipado con un motor de gasolina de 2,0 litros que tiene un consumo medio de combustible de entre 11 y 13 km por litro en condiciones de mucho tráfico en Yakarta.

Suponiendo un kilometraje diario de 40 km o unos 1.200 km al mes, las necesidades de gasolina oscilan entre 90 y 110 litros. Si se utiliza Pertamax a un precio de alrededor de 13.400 IDR por litro, los costes mensuales de combustible estarán en el rango de 1,2 millones de IDR a 1,5 millones de IDR.

La principal ventaja de comprar un Mazda CX-3 nuevo radica en los costes de mantenimiento. Basado en información oficial recibida. VIVA Automotriz, El miércoles 7 de enero de 2026, este coche recibirá un programa de servicio gratuito durante 3 años o hasta 60 000 km.

El programa cubre el costo de los servicios de mantenimiento periódico mayor y repuestos. Con este esquema, el propietario prácticamente no incurre en costos de servicio rutinarios durante el período inicial de propiedad.

Suponiendo un uso de unos 1.200 km al mes, el periodo de servicio gratuito se puede disfrutar casi en su totalidad durante tres años. Esto significa que los costos mensuales de mantenimiento del nuevo CX-3 pueden considerarse cero rupias en ese período.

El impuesto sobre vehículos de motor es un componente de costo fijo que debe tenerse en cuenta. El impuesto anual sobre el Mazda CX-3 en Yakarta está en el rango de 5 millones de IDR a 6 millones de IDR, o alrededor de 420 mil a 500 mil IDR por mes.

Las tarifas diarias de estacionamiento en Yakarta también son un gasto de rutina. Suponiendo una tarifa de estacionamiento de 10 mil a 20 mil IDR por día, la tarifa de estacionamiento mensual está en el rango de 300 mil a 400 mil IDR.

Los gastos adicionales como los peajes también son habituales para los usuarios de SUV compactos. Para el uso urbano y las carreteras de peaje ocasionales, las tarifas de peaje mensuales oscilan entre 200.000 y 400.000 IDR.