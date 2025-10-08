Parcok de 2000, no 2020

Jacarta – Ex Jefe de División de Relaciones Internacionales Policía nacionalInspector General de Policía (Ret.) Napoleón dijo que la Policía Nacional no lo era ‘Tramas‘Aka The Brown Party, por lo que debe salvarse de intereses políticos prácticos.

Leer también: Notas de DPR sobre el Comité de Reforma de la Policía Nacional: ¡Deshazte del militarismo y la política práctica!



Criticó la condición interna del Cuerpo de Bhayangkara, que se consideró que perdió su independencia porque estaba demasiado cerca del poder político.

«La Policía Nacional no es Parcok. A quien no le guste esta declaración significa que es Parcok o el que creó Parcok», dijo, el miércoles 7 de octubre de 2025.

Leer también: La policía francesa visita a las mujeres policías, otorgue ‘disposiciones’ a cientos de candidatos para mujeres policías no comisionadas por oficiales



Dijo que el fenómeno ‘Parcok’ no era nada nuevo. Sin embargo, continuó, ha estado arraigado desde hace dos décadas.

Leer también: Valores de expertos La supervisión de dos capas como una solución racional a la reforma legal



Napoleón dijo que el término Parcok surgió como resultado de la opinión del público de que la policía nacional estaba afiliada a los partidos políticos para obtener beneficios del gobierno. Según él, esta percepción proviene del comportamiento de algunos líderes de Polri que venden independencia institución por el bien del poder.

«Este conflicto comenzó alrededor de 2000, no 2020. Debido a que había líderes de Polri en ese momento que hipotecaron esta gran institución a los intereses de ciertas partes. Se redujo al próximo jefe de la policía nacional, y hoy también lo vemos», dijo.

Anteriormente informó, el ex jefe de la División de Relaciones Internacionales de la Policía Nacional, Inspector General (Ret.) Napoleón Bonapartepronunció duras críticas al Cuerpo de Bhayangkara. Él cree que la reforma de Polri hasta ahora nunca tendrá éxito si no comienza desde el liderazgo superior.

«La reforma policial es buena, pero tiene que venir de la cima, desde la cima», dijo, miércoles 8 de octubre de 2025.

Napoleón destacó el sistema de liderazgo POLRI que consideró demasiado centralizado. Ni siquiera dudó en decir que el poder del jefe de policía nacional era innegable dentro de la institución.

«Sabemos que en la policía nacional hay dos ‘dioses’. Allah y el jefe de la policía nacional», dijo Napoleón.