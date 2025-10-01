‘Parasite’ Studio ‘World of Love’ bloquea las ofertas de distribución asiática

Película coreana «El mundo del amor«Ha asegurado acuerdos de distribución en tres territorios asiáticos clave después de su doble victoria en el noveno Festival Internacional de Cine de Pingyao en China.

La película, que World se estrenó en el Festival de Cine de Toronto, se llevó a casa tanto el Premio del Jurado de los Premios Roberto Rossellini como el Premio People’s Choice en la sección de Tigres agachadores del festival.

El veterano distribuidor japonés Bitters End ha adquirido derechos para Japón, mientras que Edko Films de Hong Kong y la película Andrews de Taiwán han recogido sus respectivos territorios.

La película está dirigida por YoonAclamado por sus trabajos anteriores «The World of Us» (Berlinale 2016) y «The House of Us» (BFI London 2019). El drama se centra en Lee Jooin (SEO Su-bin) de 17 años, un estudiante de secundaria impredecible cuyo arrebato de enojo crea efectos de dominio en todo su mundo.

La película es producida por Barunson E&A, el estudio de Corea del Sur detrás del ganador del Oscar «Parásito«Y el título de Cannes de Kim Jee-Woon» Tobhweb «.

«Estamos increíblemente emocionados de poder distribuir la nueva película del talentoso director Yoon Ga-eun ‘The World of Love’ en Japón», dijo Yuji Sadai, presidente de Bitters End. «El enfoque magistral de la película al tema es brillante. Creemos que esta película tiene un atractivo universal para la audiencia».

«Felicitaciones por este logro. Estoy encantado de presenciar el éxito de ‘The World of Love’ con su notable recepción en China, y espero sinceramente que este sea un trampolín para que se presenten muchas películas más grandes coreanas al público chino», dijo la fundadora del Festival de Pingyao, Jia Zhang-ke, sobre las ganancias de la película en la festival.

El director Yoon Ga-Eun agregó: «Estoy realmente honrado de haber conocido al público tan entusiasta en esta hermosa ciudad, que nunca podría haber experimentado si no hubiera dirigido la película. Considero que estos premios sean alentados para continuar dirigiendo con pasión».

Bitters End aporta más de 30 años de experiencia en distribución, con una lista que incluye «Drive My Car» de Hamaguchi Ryusuke, «Parasite» de Bong Joon Ho, y películas de los hermanos Dardenne, Jia Zhangke, Hong Sang-soo y Edward Yang.

Edko Films, operando durante más de 70 años en Hong Kong y dirigiendo la cadena de cine de Broadway, ha distribuido títulos que van desde «Parasite» y «Monster» de Kore-Eda Hirokazu hasta el «Oldboy» de Kore-Eda Hirokazu hasta el «Oldboy» de Chan-Wook y «Train to Busan» de Yeon Sang-ho. La compañía anteriormente colaboró ​​con Barunson E&A en «Tobweb» de Kim Jee-Woon.

La película de Andrews de Taiwán, fundada en 2014, lanzada con «Ida» ganadora del Oscar Pawel Pawlikowski y ha lanzado desde entonces «Retrato de una dama» de Céline Sciamma, «Drive My Car» de Hamaguchi, «Aftersun» de Charlotte Wells y «Robot Dreams» de Hamaguchi.

«The World of Love» tendrá su estreno europeo en el Festival de Cine de Varsovia el 11 de octubre, con la asistencia del director, seguido de su estreno en el Reino Unido en el BFI London Film Festival el 14 de octubre.