‘Parasite’ Studio presenta el teaser para el título de Toronto ‘The World of Love’

Barunson E&A, el estudio surcoreano detrás de ganador del Oscar «Parásito«Y el título de Kim Jee-Woon en Cannes» Tobweb «, ha presentado el primer teaser para»El mundo del amor«Que ha sido seleccionado para la sección de la plataforma en el 50 Festival Internacional de Cine de Toronto.

The selection marks a milestone as the first Korean film ever invited to TIFF’s Platform section, the festival’s sole competitive program launched in 2015. The section focuses on films with strong directorial vision and artistic innovation, having previously showcased the careers of filmmakers such as Barry Jenkins (“Moonlight”), William Oldroyd (“Lady Macbeth”), Pablo Larraín (“Jackie”), and Kristoffer Borgli («Escenario de ensueño»).

El director Yoon Ga-Eun, aclamado por sus trabajos anteriores «The World of Us» (Berlinale 2016) y «The House of Us» (BFI London 2019), regresa con su última película después de Jooin, una impredecible estudiante de secundaria de 18 años cuyas palabras impulsivas sacuden inesperadamente la vida de las personas a su alrededor.

«‘The World of Love’ es una historia sobre los milagros creados por personas comunes que, sin embargo, tienen un coraje extraordinario y que resuelven vivir sus propias vidas, en lugar de ser definidas por eventos pasados», dice Yoon en las notas de su director. «Creo que si podemos reunir el coraje para encontrar nuestra propia verdad y darle voz, nos daremos cuenta de que absolutamente nadie está solo y que todos estamos estrechamente conectados».

Conocido por su narración sutil y emocionalmente resonante, Yoon Ga-eun ha atraído una atención internacional significativa. El director Bong Joon Ho la ha elogiado como «junto con Abbas Kiarostami y Hirokazu Kore-Eda, uno de los» tres grandes maestros «de dar vida a los actores infantiles en la pantalla».

«El mundo del amor» es de Semosi y Vol Media. Barunson E&A está manejando ventas mundiales y distribución coreana y distribución internacional.

Mira el teaser aquí: