Paramount y UFC ampliarán su asociación a América Latina y Australia

Supremo y UFC han anunciado una expansión de siete años de su asociación, asegurando los derechos de medios de UFC para Paramount+ en América Latina y Australia a partir del próximo año. Esto se suma al acuerdo de siete años previamente anunciado entre Paramount y UFC en los EE. UU., que también comienza en 2026, lo que convierte a Paramount+ en el hogar exclusivo de todos los eventos de UFC en el país.

«La asociación con Paramount ya ha sido increíble y sigue haciéndose más grande y mejor», dijo el presidente y director ejecutivo de UFC, Dana White, en un comunicado. «Ahora están conquistando nuevos territorios como América Latina y Australia y esto seguirá creciendo. Esto demuestra lo agresivos que son con este negocio, y me encanta. No puedo esperar a seguir trabajando juntos y construyendo la próxima generación de talentos en todo el mundo».

Cindy Holland, presidenta de directo al consumidor de Paramount, añadió: «Ofrecer programación premium de UFC a audiencias a escala global sigue siendo una prioridad principal para Paramount. Estamos encantados de ampliar la oferta histórica de contenido de UFC para los suscriptores de Paramount+ en todos los planes a fanáticos más apasionados y comprometidos en todo el mundo».

Los fanáticos de UFC en América Latina, incluido Brasil, podrán televisar los 13 eventos numerados y las 30 “UFC Fight Nights” en vivo por Paramount+ sin costo adicional para los suscriptores. Mientras tanto, en Australia, Paramount+ ofrecerá las 30 “UFC Fight Nights”, así como las preliminares de todos los eventos numerados.

En las próximas semanas se anunciarán los detalles sobre los primeros eventos de UFC que se transmitirán en vivo por Paramount+ en los EE. UU., América Latina y Australia.