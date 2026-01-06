Paramount y TikTok establecen ‘proyecciones secretas’ de nuevas películas

Supremo está recurriendo a personas influyentes de las redes sociales en busca de ayuda para promocionar la próxima lista de películas del estudio.

Paramount ha colaborado con tiktok en “Secret Screenings”, proyecciones sorpresa a las que solo se puede acceder con invitación y que se mantienen en secreto hasta que los creadores se sientan en el cine. El evento inaugural comenzó el lunes con el thriller de terror “Primate”, que incluyó la aparición de la estrella de la película Johnny Sequoyah.

Esta asociación continua, que otorga a los creadores de contenido acceso temprano a los próximos estrenos y títulos de la biblioteca de Paramount, está diseñada para generar conversación sobre las películas que se proyectan en los cines. Después de todo, encuestas recientes han determinado esa falta de conciencia es una de las principales razones por las que los cinéfilos se saltan una película en particular. “Secret Screenings” es similar a los programas de misterio que las cadenas de cines, incluidos AMC Theatres y Regal, han estado ofreciendo, excepto que están abiertos al público en general, lo que les permite ver una próxima película a un precio reducido sin conocer el título de antemano.

Mientras tanto, TikTok ha catapultado películas como “A Minecraft Movie”, la comedia romántica de Sydney Sweeney y Glen Powell “Anyone But You” y la secuela animada “Minions: The Rise of Gru” al espíritu de la época con momentos virales como el Chicken Jockey, las compilaciones de “Pocketful of Sunshine” y #GentleMinions. Si bien esas tendencias despegaron orgánicamente, TikTok ha estado invirtiendo en entretenimiento a través de funciones como Destacado de TikTokel cual fue desarrollado para que los usuarios descubran todo tipo de contenido relacionado con el cine y la televisión. Según un comunicado de prensa, TikTok Spotlight tiene como objetivo remodelar el «ciclo de lanzamiento tradicional, colocando a TikTok en el centro de cómo se genera el interés por las películas en la actualidad».

Aunque no está claro qué películas recibirán el tratamiento de “Proyecciones Secretas”, ¡obviamente, es una sorpresa! — La programación de Paramount para 2026 incluye “Scream 7” en febrero, “Scary Movie 6” en junio, “PAW Patrol: The Dino Movie” en agosto, “Street Fighter” en octubre y “The Angry Birds 3” en diciembre. En cuanto a títulos de repertorio, el estudio trae el éxito de taquilla de 1986 de Tom Cruise, “Top Gun”. volver a la pantalla grande el 13 de mayo en honor a su 40 aniversario.