Paramount tiene como objetivo mantener algunos anuncios de transmisión superiores fuera de refriega programática

Cada persona que transmite un favorito de video lo hace en sus propios términospero Supremo Espera hacer que la experiencia sea un poco más unificadora.

El conglomerado de los medios, ahora bajo los auspicios de Skydance Media, está presentando un nuevo formato de anuncio en Paramount+ Eso asegura que los patrocinadores que lo elijan son vistos por audiencias más amplias, incluso si cada transmisión El suscriptor es libre de ver una comedia, drama u otro programa en momentos de su propia elección.

Las nuevas «unidades fijas de transmisión» brindan a los anunciantes que les compran la misma colocación publicitaria en los estrenos de los nuevos episodios de los mejores programas, incluidos «Tulsa King», «Landman» y «Alcalde de Kingstown». Cuando un anunciante compra la unidad, también está comprando una garantía de que Paramount ejecutará el anuncio en un lugar fijo, como el primer lugar en un descanso comercial, durante los primeros siete días después de que el episodio debuta.

La oferta puede darle a Paramount un poco más de control sobre tipos específicos de inventario de transmisión que le permitiría buscar un precio premium o más alto de lo esperado, en lugar de dejar que el tiempo de anuncios se venda a través de medios programáticos. La compra programática, que se ha convertido rápidamente en un mercado importante para las compañías de medios, permite a los anunciantes tomar el inventario publicitario mediante el uso de algoritmos que utilizan criterios específicos de audiencia y consumidores para gobernar la compra.

En una época en la que transmiten suscriptores eligen sus propias horas de visualización, cada programa es observado por consumidores individuales en diferentes momentos del día, en diferentes regiones geográficas y con diferentes intereses y necesidades. Al comprar mediante programación, los anunciantes pueden obtener un inventario que probablemente alcance un tipo particular de consumidor en condiciones más específicas de lo posible en la televisión lineal.

Las nuevas unidades de Paramount han sido compradas por compañías de servicios financieros, especialistas en marketing de bebidas alcohólicas, gigantes de productos de consumo, patrocinadores de IA, editores de aplicaciones, vendedores de automóviles, cadenas casuales e incluso marcas de estilo de vida occidental como Boot Barn que quieren llegar a los espectadores de la serie bajo la supervisión del productor Taylor Sheridan.

Paramount siente que las nuevas unidades brindan a los anunciantes la oportunidad de aumentar su stock programático teniendo una presencia definida cuando es probable que audiencias más grandes vean programas populares de manera más amplia.