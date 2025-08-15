Paramount Skydance (PSKY) Las acciones terminan la semana de la Memestock con un 30%

Supremo Skydance, durante su primera semana completa en el mercado de valores bajo los nuevos propietarios, vio a sus acciones saltar un 30%, y retumbó hasta un 60% en la negociación intradía el miércoles. Pero lo que desencadenó el entusiasmo del inversor no fue totalmente claro.

El aumento en el precio de las acciones, que aumentó la capitalización de mercado de la compañía en aproximadamente $ 2 mil millones, no parecía estar correlacionada con ninguna noticia notable de Paramount SkydanceDirigido por el presidente y CEO David Ellison.

Del 12 al 13 de agosto, las acciones de Paramount Skydance se dispararon 48%, la mayor ganancia de dos días para las acciones que se remontan a la OPI de la compañía predecesora Viacom en 1990, según los datos del mercado de Dow Jones. Durante los siguientes dos días, las acciones de Paramount Skydance se resolvieron, cerrando el viernes en $ 13.72 por acción.

Los analistas de Wall Street estaban perdidos para identificar lo que había generado el stock, dada la ausencia de noticias o anuncios materiales. El aumento en las acciones de Paramount Skydance se parecía a los Pops masivos vistos por «acciones de memes», en la que los inversores minoristas individuales se unen a comprar un cierto stock. En algunos casos, al igual que con AMC Entertainment, los grupos de pequeños inversores tenían como objetivo aumentar el precio de las acciones para generar pérdidas para los vendedores cortos.

«Cuando una acción aumenta el 37% en un día y el 48% en dos días, todos, en nuestra opinión, sin noticias fundamentales, ¿qué hay para que un analista de investigación fundamental diga?» El analista de Evercore ISI, Kutgun Maral, escribió en una nota del 14 de agosto a los clientes sobre la actividad.

Las acciones de Paramount Skydance comenzaron a cotizar en Nasdaq bajo el símbolo «PSKY» el 7 de agosto, después de que el acuerdo de aproximadamente $ 8 mil millones se cerró oficialmente. (Ex accionistas de clase B de Paramount Global pudieron elegir convertir sus acciones a la nueva emisión o cobrar en $ 15/acción). El primer día, la acción cerró un 6,3%, pero luego cayó 13.8% en los próximos dos días de negociación.

Paramount tuvo noticias importantes el lunes: Ellison anunció un acuerdo de siete años y $ 7.7 mil millones con UFC para asegurar los derechos de MMA exclusivamente para Paramount+, una señal del apetito del nuevo régimen para gastar en contenido y hacer crecer el negocio de transmisión. Pero las acciones de Paramount cerraron un 3,7% para el día el 11 de agosto.

De lo contrario, Ellison y el nuevo equipo de los principales ejecutivos que instaló (con la excepción del ex jefe de CBS George Cheeks, quien ahora es jefe de «TV Media») no tenían mucho que decir que aún no han dicho. Ellison reiteró su creencia de la nueva gerencia podría cortar más que $ 2 mil millones en costos fuera de la empresaEn parte, consolidando Paramount+ y Plutón TV en una plataforma de tecnología. El presidente de Paramount Skydance, Jeff Shell, dijo a los periodistas en un evento la semana pasada en Nueva York que esperaba Acciones de reestructuración que incluyen despidos para ser anunciado ya en noviembre.

Mientras tanto, en un Reunión de prensa este miércoles en Los ÁngelesEllison dijo que no estaba buscando vender o girar las redes de cable de Paramount, incluidas BET, pero las «redefiniría» para la era de la transmisión. Cindy Holland, la ex vicepresidente de contenido original de Netflix que es la cabeza de transmisión de Paramount Skydance, dijo que Las «películas hechas para la transmisión» «no eran una prioridad». Cosas interesantes, pero no lo que consideraría noticias que se mueven en el mercado.

Parte de lo que ha alimentado la volatilidad para las acciones de Paramount es el número relativamente pequeño de acciones disponibles para el comercio público. El nuevo Paramount tiene alrededor de mil millones de acciones en circulación; De ellos, solo alrededor del 30% están disponibles para operaciones públicas. El 70% restante de las acciones de Paramount Skydance es mantenida por la familia Ellison (con el fundador de Oracle Larry Ellison, financió la mayoría de la adquisición global de Paramount) y su socio de inversión Gerry Cardinale’s Redbird Capital. Los Ellisons poseen el 100% del poder de voto en el nuevo paracaidismo; Las acciones de Clase B de la Compañía que cotizan en NASDAQ son acciones no votantes.

El acuerdo que crea Paramount Skydance, que se llama a sí mismo «Paramount, una corporación Skydance», cerró más de un año después del acuerdo inicial entre Skydance y Redbird y Shari Redstone, quien fue el accionista controlador de Paramount Global.

El Maral de Evercore ISI dijo que en el corto plazo, los anuncios del «equipo de gestión envalentonado» de Paramount Skydance tienen más probabilidades de centrarse en «inversiones incrementales para alimentar el crecimiento futuro», como los acuerdos de contenido con UFC y los creadores de «South Park», en lugar de «una acción estratégica de cristalización de valor». El analista mantuvo una calificación de «línea» en PSKY, «esperando una actualización estratégica y financiera integral del nuevo equipo de gestión y una mayor claridad sobre dónde se establecerán las acciones».

