Paramount Skydance: ofertas de primer vistazo más grandes

David Ellison finalmente tiene su premio.

El jueves, el fundador de Skydance Media cerró la fusión de $ 8 mil millones con Paramount Global que orquestó, duradera turbulencia política y escepticismo sobre la viabilidad del imperio de televisión y película de la compañía durante más de un año. Para que el acuerdo valga la pena, Ellison, quien servirá como presidente y CEO de la recién rebelada Paramount Skydancedebe mantener asociaciones sólidas con la comunidad creativa. Antes de la venta, Paramount ha carecido de los recursos financieros de competidores como Disney y Netflix, pero ha sido el hogar de Top Talent. Mantenerlos felices y ocupados cocinando ideas para nuevas cine, televisión y franquicias de transmisión será de vital importancia si Paramount Skydance quiere superar a otros estudios.

En el frente de la película, busque el nuevo régimen para tratar de mantener o incluso extender algunas ofertas cruciales de primera vista como Josh Greenstein y Dana Goldberg, quienes supervisarán el estudio, tratarán de revitalizar la lista de películas de Paramount. Estos incluyen Lorenzo di Bonaventura, el productor de las películas de «Transformers» y sus spin -offs, así como Neal H. Moritz, cuyas películas originales están detrás de la franquicia «Sonic the Hedgehog». Ambas series se encuentran entre las propiedades más populares de Paramount. También hay dos cineastas superestrellas, es importante mantener feliz, John Krasinskiquien se está preparando para escribir y dirigir «A Quiet Place Part III» para Paramount, así como Parker Finn, el director de las películas «Smile» del estudio, entre sus lanzamientos recientes más rentables.

Ryan Reynolds, una de las pocas estrellas de Bankable restantes, tiene un pacto de primera vista con el estudio, que le encantaría que encabezara algunos éxitos de taquilla, al igual que Kenya Barris, la creadora de «Black-ish». Y aunque Damien Chazelle perdió el estudio millones de dólares con «Babilonia», es un autor ganador del Oscar, a quien Paramount probablemente le gustaría mantener en el redil: las producciones de pollo salvaje, la compañía que dirige con su esposa Olivia Hamilton, llama al estudio su hogar. Su próximo proyecto, un drama de prisión sin título con Cillian Murphy y Daniel Craig, será producido por Paramount.

En el lado de la televisión Taylor Sheridan Es fácilmente el Golden Goose a través del rico acuerdo general entre MTV Entertainment Studios (que pronto se redujo Paramount TV Studios) y su banner de Bosque Ranch Productions.

El escritor nominado al Oscar recientemente concluyó su exitosa serie de Paramount Network «Yellowstone» después de cinco temporadas y ya ha producido dos precuelas, con un tercio en el camino. También está desarrollando múltiples spin -offs: uno Protagonizada por Cole Hauser y Kelly Reilly y Otro con Michelle Pfeiffer en Paramount+, más un Tercero dirigido por Luke Grimes en CBS. Además de eso, Sheridan ha demostrado ser una tubería confiable para Paramount+, dirigiendo espectáculos como «Alcalde de Kingstown» (en la temporada 4), «Tulsa King» (en la temporada 3) y «Landman» (en la temporada 2). También hay un Spin -off «Tulsa King» en Nueva Orleans Para comenzar a disparar el próximo año.

Trey Parker y Matt Stone y su compañía de producción del condado de Park también Acabo de volver a subir su trato con Paramount Para mantener «South Park» en el aire durante otros cinco años. Según los informes, el acuerdo, valorado en $ 1.5 mil millones, no solo obtuvo otros 50 episodios de la querida serie Central de Comedy, sino que finalmente lo vio traer su biblioteca y todos los nuevos episodios a Paramount+.

Bajo CBS Studios, Robert y Michelle King continúan siendo creables creadores a través de King Size Productions. El dúo de marido y mujer actualmente tiene el bien recibido «Elsbeth» de «Elsbeth» de «Elsbeth» en CBS, con ese programa en su tercera temporada. También están mirando una orden en serie para el drama legal «Cupertino» en CBS, con ese proyecto tener Recientemente eligió a Mike Colter en un papel principal.

Jennie Snyder Urman y Sutton Street Productions actualmente supervisan el reinicio de CBS de «Matlock» protagonizado por Kathy Bates, que recientemente obtuvo una nominación al Emmy a la Mejor Actriz en una serie dramática.

Luego están Alex Kurtzman y Secret Hideout, que está a cargo de la franquicia de televisión «Star Trek». Si bien la compañía ha producido una serie de nuevos programas de «Trek» en la última década, actualmente hay dos: «Star Trek: Strange New Worlds» y «Star Trek: Starfleet Academy». «Strange New Worlds» actualmente está transmitiendo su tercera temporada y ya ha sido renovado durante su quinta y última temporada. Se espera que la «Academia Starfleet» se estrenará en 2026 y tiene ha sido renovado para la temporada 2.