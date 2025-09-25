Paramount Skydance anunció el nombramiento de Come Delahimquien había aconsejado a Skydance sobre su adquisición de Paramount Global, como director legal. Anteriormente fue un fiscal general asistente que supervisa la división antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Trump.

Delrahim comienza en el nuevo papel el 6 de octubre de 2025, supervisando todos los asuntos legales, regulatorios, de cumplimiento y políticas públicas para la compañía, incluida la supervisión del equipo de relaciones gubernamentales de Paramount. Stephanie Kyoko McKinnon, asesora general y directora legal interina de la compañía, continuará como asesora general e informará a Delrahim.

Delrahim se une a Paramount del bufete de abogados Latham & Watkins, donde aconsejó a los clientes sobre transacciones de alto perfil, cumplimiento regulatorio y gubernamental, y litigios complejos. Él y la firma proporcionaron asesor legal a Skydance Media en todo el proceso de M&A que condujo a la adquisición exitosa de Paramount Global. Trae décadas de experiencia que navegan por problemas legales técnicos de alto perfil, complementados por un punto de vista autorizado sobre el panorama regulatorio y la familiaridad con las tecnologías de vanguardia que incluyen medios digitales e inteligencia artificial.

David Ellison, presidente y CEO de Paramount, una corporación Skydance, dijo en un comunicado: «Estamos encantados de dar la bienvenida a Makan al equipo de liderazgo de Paramount. Su colaboración de larga data con el equipo de Skydance le brinda una perspectiva única y proporciona una base sólida para nuestro trabajo juntos a medida que avanzamos en nuestra visión para el futuro de los parámetros. Makan trae una mentalidad estratégica y un historial sólido de un complejo de navegación, de un complejo de navegación, de un complejo de navegación, que sigue el futuro de los parámetros. Damos la forma del próximo capítulo de Paramount y ofrecemos un valor sostenido a nuestros inversores, socios y audiencias «.

Delrahim comentó: «Me siento honrado de unirme a Paramount en un momento tan dinámico y transformador para la industria de los medios. Este es un sector en el que los negocios, la tecnología y la cultura convergen de manera cada vez más compleja, creando desafíos y oportunidades extraordinarias. A lo largo de mi carrera, he trabajado en la intersección de la ley, la política y la innovación, y espero con el futuro contribuyendo a la experiencia como parte de la Clase Mundial de Parámetro, estoy entusiasmado con la empresa, estoy entusiasmado con la compañía, estoy entusiasmado con la compañía, la empresa, estoy entusiasmado con la empresa, estoy entusiasmado con la compañía, estoy entusiasmado con la compañía, estoy entusiasmado con la compañía, que está entusiasmando con la compañía, estoy entusiasmado con la empresa, que está excitando la compañía, la empresa. evolucionar y, en última instancia, ayudar a dar forma al futuro del entretenimiento «.