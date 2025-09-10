Paramount Skydance contrata a Meta Exec Dane Glasgow como Director de Producto

Paramount Skydance reclutado Dane glasgowUn veterano ejecutivo de tecnología más recientemente en Facebook de Meta, como director de productos.

Glasgow informa directamente a David Ellison, presidente y CEO de Paramount Skydance, formado por el acuerdo de Skydance Media para adquirir Paramount Global que cerró el mes pasado. Glasgow comienza en el nuevo papel el 29 de septiembre.

La contratación de la compañía de Glasgow «subraya» la «fuerte compromiso de Ellison de alinearse con los principales innovadores tecnológicos para construir una compañía de próxima generación a la vanguardia de hacia dónde se dirige el entretenimiento», dijo Paramount Skydance al anunciar las noticias.

Glasgow trabajará en estrecha colaboración con Cindy Holland, la ex ejecutiva de Netflix que dirige el grupo directo a consumidor de Paramount Skydance «para garantizar la alineación y la colaboración entre plataformas, productos y estrategias de compromiso de audiencia», dijo la compañía.

«A medida que nos esforzamos por superar los límites de la creatividad y la innovación, trayendo a un líder del calibre de Dane marca un paso fundamental», dijo Ellison en un comunicado. «Con un historial comprobado de escala de negocios y transformación de impulso a través de la tecnología de vanguardia, desde Meta, Google, Ebay y Microsoft hasta las exitosas compañías que cofundó, el entretenimiento neoglífica y la experiencia de Dane, la experiencia de Dane es exactamente lo que necesitamos para fortalecer todos los aspectos de nuestro negocio».

Más recientemente, Glasgow ha servido como vicepresidente de gestión de productos para Meta’s Facebook, donde dirige los equipos de productos que ofrecen alimentos, historias, carretes, grupos, mercados, juegos, anuncios y más a más de 3 mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Anteriormente dirigió el grupo de Facebook.

Antes de unirse a Meta en 2021, Glasgow ocupó puestos de liderazgo senior en productos, diseño, ingeniería y gestión general en Google, eBay y Microsoft. También es un empresario que ha lanzado negocios en entretenimiento, finanzas y comunicaciones. Glasgow asistió a la Universidad de Cornell, donde se especializó en informática antes de irse al comienzo de su último año para enfocar sus energías en el lanzamiento de una startup.

Glasgow dijo en un comunicado: «El entretenimiento y la narración de historias inspiraron mi pasión por la tecnología desde una edad muy temprana. Estoy encantado de formar parte de Paramount, una compañía tan icónica, que ha estado detrás de muchas de las mayores historias contadas durante el siglo pasado. de entretenimiento: creando experiencias inolvidables para el público en todas las plataformas y marcas de Paramount, permitiendo a los creativos contar sus mejores historias sobre lo que es un lienzo increíble y abrir puertas para personas talentosas que comparten nuestra visión para redefinir el negocio a través de la tecnología fronteriza.

Según Paramount Skydance, Glasgow vive en California con su familia «y sigue siendo un fabricante activo de corazón: construyendo robots, escribiendo software y creando películas».