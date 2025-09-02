Paramount Skydance contrata a Jeff Silberman como estrategia corporativa SVP

Paramount Skydancecontinuar completando sus rangos de gestión, ha contratado Jeff Silberman como vicepresidente senior de estrategia corporativa.

Silberman pasó más de ocho años en Boston Consulting Group, más recientemente como socio en su práctica de medios y entretenimiento. Anteriormente en su carrera, trabajó en Firmes de Abogados Cooley LLP y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

En Paramount Skydance, Silberman informa a Tony Driscoll, vicepresidente ejecutivo, Jefe de Estrategia y Desarrollo Corporativo. Driscoll, quien había servido como asesor de Skydance desde septiembre de 2024 antes del cierre del acuerdo de Paramount, tenía papeles en Epic Games, Warnermedia, AT&T y Disney.

Silberman, con sede en el área de Los Ángeles, posee una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Columbia, una licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de Yale y un MBA de Columbia Business School.

El 7 de agosto, Skydance Media cerró oficialmente su adquisición de Paramount Globalfinal La propiedad de la familia de la familia Redstone de la compañía de medios. La compañía reúne a Skydance con CBS, Paramount+ y Plutón TV, canales de cable como MTV, Comedy Central y BET, y Paramount Pictures.

El nuevo Paramount Skydance está dirigido por el presidente y CEO David Ellison, con Jeff Shell (ex CEO de NBCUniversal) asumiendo el papel de presidente. Otros ejecutivos principales incluyen al director de operaciones y al director de estrategia Andy Gordon, quien anteriormente dirigió la oficina de la costa oeste de Redbird Capital Partners (un patrocinador financiero del acuerdo de paramount-cielo); y ex vicepresidente de contenido original de Cindy Holland, presidente de la transmisión directa al consumidor.

Ellison y Shell han dicho que esperan reducir más de $ 2 mil millones en costos de Paramount. Que incluirán despidos masivos, con Se espera que se eliminen hasta 3.000 empleos A principios de noviembre, Variedad ha informado.