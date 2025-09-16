Paramount Skydance agrega escala AI CFO a la Junta Directiva

Supremo Skydance ha agregado el director financiero de AI de escala, Dennis K. Cinelli, a la junta directiva de la compañía.

Con la adición de Cinelli, esto se expande Paramount SkydanceJunta de 11 directores, con efecto inmediato.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Dennis a nuestra junta», dijo David Ellison, presidente y CEO de Paramount. «Él aporta una combinación única de experiencia operativa y visión financiera, conformada por su sólido historial para impulsar el crecimiento interfuncional y adoptar las tecnologías emergentes. Su capacidad comprobada para emparejar la disciplina fiscal con un enfoque audaz y con visión de futuro lo convierte en una adición excepcional a nuestro equipo a medida que continuamos avanzando en la visión estratégica de Paramamunt y el crecimiento a largo plazo».

Más por venir …