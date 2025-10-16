Paramount renueva el acuerdo con Walter Hamada y estrena el tráiler de ‘Primate’

Supremo Pictures ha renovado su contrato de producción exclusivo de varios años con un veterano ejecutivo de cine. Walter HamadaProducciones de 18Hz.

Según el acuerdo, Hamada, cuyos créditos como productor incluyen la franquicia “The Conjuring”, “It” y “The Batman”, continuará enfocándose en el género de terror, entregando anualmente múltiples películas de presupuesto bajo a medio para el estudio.

La noticia de la renovación llega cuando Paramount lanza el tráiler de la próxima película de terror de 18Hz Productions «Primate.” La película, dirigida por Johannes Roberts y protagonizada por Johnny Sequoyah, Jessica Alexander y Troy Kotsur, sigue cómo las vacaciones tropicales de un grupo de amigos se convierten en una aterradora y primitiva historia de horror y supervivencia cuando el chimpancé adoptado por la familia se vuelve abruptamente homicida.

“Primate” hizo su estreno mundial como Proyección de la noche inaugural en Fantastic Fest el mes pasado y la película, en la que también participan Victoria Wyant, Gia Hunter, Benjamin Cheng, Charlie Mann y Tienne Simon, se estrenará en los cines el 9 de enero.

Roberts dirige a partir de un guión que coescribió con Ernest Riera. La película está producida por Hamada junto a John Hodges y Bradley Pilz; Los productores ejecutivos son Vicki Dee Rock, Nathan Samdahl (para 18Hz), Roberts, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro y Andrew Lary.

La próxima lista de 18hz Productions incluye una película de terror sin título del director André Øvredal, protagonizada por Jacob Scipio, Lou Llobell y Melissa Leo y escrita por Zachary Donohue y TW Burgess; “Familiar” del director Caye Casas (“The Coffee Table”), basada en un guión original de Julien Magnat; y “Suffer Little Children” del guionista y director Rodrigue Huart, que es una reinvención del clásico de culto español de terror de 1976 “¿Quién puede matar a un niño?”. Los detalles de la trama están en secreto, pero la película original, dirigida por Narciso Ibáñez Serrador y basada en la novela “El Juego de Los Niños” de Juan José Plans, sigue a una pareja que viaja a una isla remota de vacaciones solo para darse cuenta de que todos los adultos allí han sido asesinados.

La película de Øvredal está producida por Hamada y Gary Dauberman a través de Coinowned, con Nathan Samdahl de 18Hz como productor ejecutivo; Nick Romano será el productor ejecutivo de “Familiar” y “Suffer Little Children” en nombre de la compañía; esta última película es producida por Hamada junto con el titular de los derechos Pablo Cruz de Canana.

(En la foto de arriba: Walter Hamada con Troy Kotsur de “Primate”, Johnny Sequoyah y Johannes Roberts, y John Hodges).