Paramount+ para iniciar la función multiview para transmitir hasta cuatro canales a la vez

La próxima semana, Paramount+ lanzará una nueva función Multiview, inicialmente para el inicio de CBS Sports ‘ UEFA Cobertura de fútbol, ​​y finalmente se extiende a otro contenido en el streamer.

La primera iteración de la función Multiview en Paramount+ permitirá a los fanáticos observar hasta cuatro partidos a la vez, seleccionar su audio preferido y construir su propia «experiencia personalizada de la jornada» para coincidencias de la UEFA. En el lanzamiento, la función estará disponible exclusivamente para las competiciones de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League en la web en los escritorios.

Si bien la función se lanza exclusivamente para la cobertura de la UEFA, Paramount Skydance dice que Paramount+ está «evolucionando activamente la experiencia» para presentar más opciones de entretenimiento y contenido de noticias en los próximos meses para que la experiencia multiview «sea aún más dinámica y personalizada».

CBS Sports comienza su cobertura de la temporada 2025-26 de la UEFA Champions League el martes 16 de septiembre, con una semana especial de apertura de tres días. Todos los partidos de la UEFA transmitirán en vivo en Paramount+ y seleccionarán los partidos durante la fase de la liga en el canal Lineal de CBS Sports Network y CBS Sports Golazo Network.

En junio, Paramount informó a los suscriptores que el nombre de su plan de transmisión sin anuncios ya no es supremo+ con Showtime, en cambio, Ahora se llama Paramount+ Premium. El precio del paquete se mantuvo igual, a $ 12.99 por mes o $ 119.99 por año.

Al 30 de junio de 2025, Paramount+ anotó 77.7 millones de suscriptores, una disminución de 1.3 millones en el trimestre, lo que refleja principalmente «la expiración de un acuerdo duro internacional», dijo Paramount Global al publicar sus resultados del segundo trimestre de 2025. Los ingresos directos al consumidor (que incluye Paramount+, Plutón TV y BET+) aumentaron un 15% en el período, a $ 2.16 mil millones, mientras que el ingreso operativo ajustado fue de $ 157 millones (frente a $ 26 millones en el trimestre de año y año).

Mes pasado, Skydance cerró su adquisición de Paramount Global Después de la aprobación de la FCC del acuerdo. David Ellison, ahora CEO de Paramount Skydance, dijo que la compañía espera reducir más de $ 2 mil millones en costos de la compañía. Que incluirán despidos masivos, con Se espera que se eliminen hasta 3.000 empleos A principios de noviembre, Variedad ha informado.