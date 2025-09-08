Paramount nombra a Kenneth Weinstein Defensor del Pueblo de CBS News

Paramount Global nombró al ex CEO del Instituto Hudson Kenneth Weinstein para servir como defensor del pueblo de Noticias de CBSAsignando a alguien que dirigió un grupo de expertos conservador y trabajó fuera del mundo tradicional del periodismo para monitorear los informes de la Unidad de Noticias y analizarlo contra reclamos de sesgo.

Weinstein llega después de que CBS News había estado bajo un microscopio, nombrado en una demanda impuesta por el presidente Trump vinculado a la edición de una entrevista de la ex vicepresidenta Kamala Harris en «60 minutos». Aunque los méritos de ese caso eran ampliamente vistos como faltantes, Paramount optó por pagar $ 16 millones para resolverlo y traer a alguien para servir como investigador cuando las reclamaciones de informes de CBS News carecen de superficie de neutralidad.

Weinstein, un analista de políticas desde hace mucho tiempo que se ha desempeñado como asesor de la administración Trump, desempeñará ese papel.

«En un momento en que la confianza en los medios es más importante que nunca, este nuevo rol refuerza nuestro compromiso con la verdad, la confianza y la responsabilidad», dijo Jeff Shell, presidente de Paramount, en un comunicado. «Lo conozco desde hace muchos años y tengo un gran respeto por su integridad, juicio sólido y un enfoque reflexivo de cuestiones complejas. Ken aporta no solo una gran cantidad de experiencia de asesoramiento en los medios de comunicación y más allá, sino también una perspectiva tranquila y medida que lo hace excepcionalmente adecuado para servir como nuestro defensor del pueblo».

El movimiento de Paramount solo puede aumentar las preguntas sobre la capacidad de CBS News para seguir siendo objetivo. Debido a que Weinstein tiene vínculos con los funcionarios del gobierno y los líderes mundiales y ha dirigido una organización política con una agenda política definida, podría ser visto como una maldad desagradable para tener un papel de defensor del pueblo en una organización de noticias importante que se esfuerza por cubrir los eventos de noticias con una perspectiva más baja.

Más por venir …