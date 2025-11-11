Paramount nombra a Jennifer Dodd de Spin Master como presidenta de animación

Spin Master Entertainment Jennifer Dodge ha sido elegido presidente de Supremo Animación.

Dodge comienza el 5 de enero y reportará a los copresidentes de Paramount Pictures, Dana Goldberg y Josh Greenstein. En su nuevo cargo, Dodge supervisará todas las operaciones del grupo de animación desde el desarrollo hasta el lanzamiento.

Ella reemplazará a Ramsey Naito, quien dejó el puesto más alto en medio de la reestructuración ejecutiva en torno a la fusión de la empresa por 8.000 millones de dólares con Skydance. Como parte de la transición, el nuevo presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison, anunció la semana pasada que está llevando a cabo una serie de recortes de personal que se espera que eliminen aproximadamente 2.000 puestos de trabajo en los EE. UU. y que se produzcan despidos adicionales a nivel internacional.

«Jennifer es una ejecutiva creativa y productora excepcional con una trayectoria comprobada en la creación de franquicias que conectan con audiencias globales», dijeron Goldberg y Greenstein. «Su profundo conocimiento de la narración, la construcción del mundo y el desarrollo de marcas la convierten en la líder ideal para dar forma a la próxima era de Paramount Animation. Estamos encantados de darle la bienvenida al equipo».

Dodge recientemente se desempeñó como presidenta de Spin Master Entertainment and Consumer Products, donde supervisó el crecimiento, desarrollo, producción y distribución global de cine y televisión en una subsidiaria de la compañía de juguetes mejor conocida por “PAW Patrol”. En 2021, ayudó a llevar la franquicia para niños a la pantalla grande con el primer largometraje de la compañía, “PAW Patrol: The Movie”, así como la secuela de 2023, “PAW Patrol: The Mighty Movie”, ambas distribuidas por Paramount.

Dodge trabajó por primera vez en Spin Master Entertainment de 2009 a 2015 como vicepresidente y productor ejecutivo, supervisando más de 200 episodios de animación, incluidos “PAW Patrol” y “Little Charmers”, antes de regresar en 2017 como vicepresidente ejecutivo. Mientras tanto, fue contratada en Nickelodeon Preschool como vicepresidenta senior de desarrollo, donde encabezó la creación de contenido original.

Como parte de sus nuevas responsabilidades en Paramount Animation, Dodge guiará el lanzamiento de películas teatrales, incluida “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants” de diciembre, así como próximos títulos como “PAW Patrol: The Dino Movie” y “Aang: The Last Airbender” en 2026 y “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” en 2027.

«Siempre he creído en el poder de la animación para inspirar, entretener y unir a audiencias de todas las edades. Paramount tiene un rico legado en dar vida a historias audaces e imaginativas», dijo Dodge. «Es un honor para mí unirme a Dana, Josh y todo el equipo mientras ampliamos esa visión y creamos la próxima generación de películas animadas inolvidables».