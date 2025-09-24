Paramount, la película K-pop de Hybe America agrega 9 al elenco

Supremo Fotos y Hybe America han finalizado el elenco para su próximo drama musical K-popAgregar nueve estrellas a una alineación ya contundente.

Las estrellas coreanas cantan jun («mansión fantasma», «la villana»), Kang Sora («Strangers Again», «Endless Rain») y Hyongchol Lee («Xo, Kitty») se encuentran entre los actores que se unen al elenco, que se anunció anteriormente Ji-Yooung («Kpop Demon Hunters»), cantante cantante-sumador-sumador ergwriter ic-nam («. Airbender «), Yoo Ji-tae (» Oldboy «), Tony Revolori (» Spider-Man «) y Gia Kim (» Xo, Kitty «).

También nuevos en el elenco están el cantante Ahin Lee, el actor y cantante Renata Vaca («Mal de Amores», «Midnight Family»), Musician-Actor Silia Kapsis (quien, a los 17 años, hizo historia como el intérprete más joven en Eurovisión 2024), Aliyah Turner («Power Book III: Raising Kanan»), Shana Kim («Love Me») y Jubi Park.

Ahin Lee, Renata Vaca y Silia Kapis Lee: Cortesía Imagen / Vaca: Shervin Lainez / Kapsis: Monsee Wood

Benson Lee («Seúl buscando») dirigirá la película, que gira en torno a una joven coreana estadounidense que desafía los deseos de su familia compitiendo en una competencia televisada para encontrar el próximo grupo de chicas K-pop. Eileen Shim escribió el último borrador del guión después de versiones anteriores del escriba «Crazy Rich Asiates» Adele Lim, así como Elyse Hollander y Lee.

El proyecto, la primera gran película de estudio estadounidense filmada completamente en Corea del Sur, está actualmente en producción y se lanzará en los cines el 12 de febrero de 2027.

James Shin de Hybe America está produciendo la película junto a Arthur Spector y Joshua Davis de la revista Epic y Scooter Braun. Los productores ejecutivos incluyen a Joshuah Bearman de la revista Epic, John Zaozirny y Scott Manson. El vicepresidente senior de producción de Paramount, Bryan OH, supervisa el proyecto en nombre del estudio.

La película ha estado en proceso desde 2020 y originalmente se estableció en los estudios del siglo XX. El ex presidente del grupo de películas de Paramount, Michael Ireland, supervisó el proyecto durante su desarrollo en 20th Century Fox y adquirió la película en cambio de Disney antes de llevarlo a Paramount bajo el entonces jefe de estudio Brian Robbins.