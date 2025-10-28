Paramount firma un contrato de arrendamiento de 10 años con 1888 Studios

Supremo ha firmado un contrato de arrendamiento mínimo de 10 años con Estudios de 1888 ocupar más de 285,000 pies cuadrados de la productora en Bayonne, Nueva Jersey, como una forma de capitalizar los incentivos ofrecidos por el programa estatal de crédito fiscal para películas y medios digitales.

Variedad ha sabido que se espera que 1888 Studios esté operativo en el cuarto trimestre de 2028.

Actualmente en desarrollo por Togus Urban Renewal, 1888 Studios ofrecerá 1,1 millones de pies cuadrados de espacio de producción que abarcará 23 escenarios de sonido inteligentes con un mínimo de techos libres de 40 pies, espacio de soporte de producción, espacio de postproducción flexible, oficinas, molinos, campamento base y backlot, e instalaciones de iluminación y agarre para adaptarse a cada fase de la producción.

El programa de crédito fiscal, que se amplió en 2025, faculta a la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey (NJEDA) a designar tres socios de estudio y tres instalaciones de socios de arrendamiento de películas, cada uno vinculado a compromisos de infraestructura a gran escala.

1888 Studios fue designado como la primera instalación asociada de arrendamiento de películas de Nueva Jersey en mayo de 2024, y Paramount presentó su solicitud de socio de estudio, que está bajo revisión de la NJEDA y se presentará a su Junta para su consideración el 30 de octubre.

«Con 1888 Studios, nos propusimos construir una instalación de vanguardia que atraería a los narradores más ambiciosos del mundo, dándole a Nueva Jersey una verdadera escala y un hogar para cada faceta de la producción cinematográfica y televisiva bajo un mismo techo», dijo Arpad «Arki» Busson, presidente de Togus Urban Renewal, en un comunicado.

Continuó: «Al mantener las producciones estadounidenses en casa, el proyecto, que será construido por trabajadores sindicalizados, generará miles de empleos y oportunidades adicionales para las pequeñas empresas de Nueva Jersey».

El campus de 1888 Studios proporcionará infraestructura, proximidad a Manhattan, acceso a la fuerza laboral de la industria regional e incentivos fiscales para la posproducción.

«El hecho de que líderes de la industria como 1888 Studios y Paramount hayan elegido Nueva Jersey demuestra que nuestra ley de crédito fiscal para cine y televisión, si bien es prudente, está protegida y está diseñada para inversiones de capital a largo plazo, es competitiva y puede impulsar significativamente nuestra economía y las pequeñas empresas locales», dijo el senador Raj Mukherji, representante del distrito 32 de Nueva Jersey, sobre la asociación.