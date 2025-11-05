Paramount firma un acuerdo de transmisión de cinco años con PBR para Unleash the Beast

Paramount y Professional Bull Riders de TKO Group establecieron un nuevo acuerdo de derechos de medios de cinco años que convertirá a Paramount+ en el principal hogar de transmisión de PBRLa gira Unleash the Beast.

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. La noticia del acuerdo se produce después de que Paramount, ahora dirigida por el presidente y director ejecutivo David Ellison, firmara un contrato de siete años y 7.700 millones de dólares con UFC – también parte del Grupo TKO – convirtiendo a Paramount+ en el titular exclusivo de los derechos para los eventos de promotores de MMA.

El acuerdo de PBR para Paramount+ comienza con la temporada Unleash the Beast 2026, que comienza el 12 de diciembre. Según el acuerdo, Paramount+ transmitirá cobertura en vivo de la serie PBR Unleash the Beast completa, que abarcará cinco meses en 19 ciudades de 17 estados.

El acuerdo se basa en la asociación de larga data entre PBR y CBS Sports, que comenzó en 2013 y se extenderá hasta 2030. En octubre, CBS transmitió su transmisión PBR de mayor audiencia de todos los tiempos, alcanzando un promedio de 2,70 millones de espectadores.

CBS Television Network seguirá transmitiendo el Juego de la semana de PBR durante la temporada 2026 de Unleash the Beast. Además, la asociación de Paramount con PBR incluye la plataforma de transmisión gratuita Pluto TV, que comenzó en 2021 con el lanzamiento de PBR RidePass como canal en vivo exclusivo en la plataforma.

«Este acuerdo se alinea con nuestra relación de larga data con CBS y refleja nuestro compromiso compartido de ampliar el alcance de PBR», dijo Sean Gleason, director ejecutivo y comisionado de PBR. «Estamos entusiasmados de continuar con esta extraordinaria asociación y emocionados de que este nuevo acuerdo, reforzado por Paramount+, llevará nuestro deporte a una audiencia aún más amplia».

“CBS Sports ha sido el hogar de PBR durante décadas y estamos orgullosos de profundizar nuestra asociación al llevar la serie Unleash the Beast a nuestra creciente audiencia de transmisión en Paramount+”, dijo Dan Weinberg, vicepresidente ejecutivo de programación de CBS Sports. «Esta extensión nos permite ampliar nuestro alcance, entregando contenido PBR dinámico a una audiencia aún más amplia».

Los aspectos más destacados de la temporada 2026 de Unleash The Beast incluyen el debut de PBR en el TD Garden de Boston y el estadio Doak Campbell de Florida State, así como visitas de regreso al Madison Square Garden de Nueva York por decimoctava vez y a Pittsburgh, PA, luego de noches consecutivas con entradas agotadas en el PPG Paints Arena en 2024. Comenzando el 12 de diciembre de 2025 en Manchester, NH, la temporada 2026 culminará en el PBR World. Finales: Unleash The Beast, que regresa a Fort Worth, Texas, con eventos en Cowtown Coliseum (del 7 al 10 de mayo) y rondas de campeonato en Dickies Arena (del 14 al 17 de mayo).

PBR es parte de TKO Group Holdings, que recientemente anunció importantes acuerdos con Paramount. A partir de 2026, Paramount+ se convertirá en el hogar exclusivo en EE. UU. para todos los eventos de UFC, incluidos 43 eventos anuales que abarcan eventos destacados y Fight Nights, con eventos selectos que también se transmitirán por CBS. Sobre la base de ese acuerdo, Paramount+ también aseguró los derechos de transmisión en vivo de UFC en América Latina y Australia durante siete años a partir de 2026. Además, Zuffa Boxing se transmitirá exclusivamente en Paramount+ en los EE. UU., Canadá y América Latina a partir de enero de 2026. La agencia global de marketing deportivo IMG, propiedad de TKO, asesoró a PBR en las negociaciones con Paramount+.