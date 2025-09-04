Paramount exige el regreso de cinco días a la semana a la oficina antes de los recortes de costos

Paramount Skydance no quiere mantener a todos sus trabajadores, pero para aquellos que van a quedarse con el gigante de los medios, quiere que se mantengan muy cerca.

La compañía dijo a los empleados el jueves que se esperaría que todos los empleados trabajen en la oficina cinco días a la semana a partir del 5 de enero de 2026. Aquellos que no desean hacer tal transición pueden buscar una compra a partir del 15 de septiembre, se les dijo a los empleados. Variedad ha revisado un memorando que fue enviado y confirmado con una persona familiarizada con el asunto de que fueron enviados, junto con notas individuales de los jefes de la unidad a diferentes partes de la empresa.

«Creo que la colaboración en persona es absolutamente vital para construir y fortalecer nuestra cultura e impulsar el éxito de nuestro negocio. Nuestra gente es la clave para ganar, y estar juntos nos ayuda a innovar, resolver problemas, compartir ideas, crear, desafiarnos mutuamente y construir las relaciones que harán que esta compañía sea excelente», dijo David Ellison, el nuevo CEO de la compañía. «Como dije durante nuestro ayuntamiento, algunos de los momentos más formativos de mi vida ocurrieron en las habitaciones donde era una mosca en la pared, escuchando y aprendiendo. Nunca he visto que eso suceda en Zoom. Estar juntos en persona no se trata solo de aparecer, se trata de involucrarse activamente con el negocio, apoyarnos mutuamente y los esfuerzos del equipo y contribuir a nuestro momento compartido».

El aviso se emitió en un momento en que muchos de los empleados de la compañía no están seguros sobre su futuro. Los nuevos altos ejecutivos que asumieron el control de la compañía después de que la familia Redstone lo vendió, sus antiguos accionistas controladores, han articulado un plan para obtener $ 2 mil millones en costos del conglomerado, que ha sufrido una desglose en la publicidad, así como las presiones sobre el negocio tradicional de la distribución de las redes de cable.

«Reconocemos que esto representa un cambio significativo para muchos, y estamos comprometidos a apoyarlo durante esta transición», dijo la compañía en el memorando.

Algunos empleados pueden escapar de las nuevas regulaciones. No se espera que los empleados asignados a tareas de producción que supervisen las transmisiones de lugares fuera de los lugares fuera de la oficina sean en una sede regular cada día, según la persona familiarizada con la situación.