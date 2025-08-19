Paramount+ establece la serie True-Crime ‘Don’t Date Brandon’ y Tiktok Doc

Paramount+ ha presentado dos próximas docuserías en su pizarra de otoño: uno siguiente al ratuto de Tiktok que encantan las legiones de los fanáticos en línea, y el otro sobre un romance moderno plagado de secretos oscuros.

La estreno el 9 de septiembre en el streamer se encuentra «Thirst Trap: The Fame. La fantasía. The Fallout», que examina el rápido aumento del tiktoker de 21 años William White. A medida que el joven creador ganó millones de seguidores durante la noche, provocó una obsesión entre los fanáticos de Lovesick, y la línea entre la conexión real y la fantasía en línea se volvió borrosa fuera de la reparación. Según el logline, «lo que al principio parecía interacciones sociales inocentes se convirtió en celos, chantaje y traición por parte de los fanáticos que estaban decididos a ver cada movimiento en línea».

El documental de dos partes contará con entrevistas con White y sus fanáticos, prometiendo ser una «poderosa exploración de la cultura, la obsesión y la identidad de Internet en la era moderna».

La próxima vez el 28 de octubre, «Don’t Date Brandon» es una serie de crímenes verdaderos sobre una relación moderna atormentada por el engaño. «Cuando Amber comienza a salir con Brandon después de conocerlo en línea, parece el novio perfecto», dice la descripción. «Pero cuando ella se conecta con su ex esposa, Athena, todo se pone al revés mientras aprenden la verdad juntos: Brandon es un mentiroso manipulador con los secretos oscuros».

Amber y Athena se unen para comenzar un podcast, exponiendo a Brandon y discutiendo las banderas rojas que se perdieron al comienzo de sus respectivas relaciones con él. Mientras tanto, surgen detalles impactantes a medida que se presentan más víctimas.

Ambos docuseries son producidos por See It Now Studios, un banner bajo CBS News que previamente ha respaldado proyectos sobre Ghislaine Maxwell y Watergate.

«Trampa Thirst» también es producida por Pyramid Productions y APG Picture. Trish Neufeld dirige. Los productores ejecutivos incluyen James Buddy Day para Pyramid Productions y Aaron Fishman para APG Pictures, y Susan Zirinsky y Terence Wrong para See It Now Studios. Aysu Saliba y Cara Tortora están supervisando a los productores. La docuseries se distribuye internacionalmente por Osmosis Global.

«Don’t Date Brandon» proviene de Wag Entertainment y el director Grace Chapman. Los productores ejecutivos incluyen a Steven Green y Eliya Arman para Wag Entertainment, así como a Zirinsky y lo incorrecto. Saliba y tortora están supervisando a los productores, y Fremantle es el distribuidor.

Mire el avance de la «trampa Thirst» a continuación.