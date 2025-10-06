Paramount criticado por la declaración de boicot de Israel en la carta del empleado

El 17 de septiembre, un grupo de aproximadamente 30 Supremo Los empleados de Skydance enviaron una carta a la oficina del CEO David Ellison y a otros altos ejecutivos que criticaron a la compañía por «alinearse» con «un genocidio en Gaza y del pueblo palestino». Después de dos semanas sin recibir una respuesta, el grupo siguió el 1 de octubre con una lista de demandas, incluido un llamado a Paramount para donar $ 1 millón al Fondo de Ayuda para Niños de Palestina para que coincida con su donación 2023 de la misma cantidad a los esfuerzos de ayuda humanitaria en Israel.

El grupo de empleados, que se llama a sí mismo a sí mismo, a los empleados de la conciencia de la conciencia y a los empleados de Paramount por los derechos humanos, opera de forma anónima; Los miembros no firmaron sus nombres en la carta «⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ° de miedo a represalias, doxxing y eliminación dados los próximos despidos bien publicitados de la compañía», dicen Variedad. Sin embargo, el grupo especifica que incluye al personal «de todas las unidades de negocios dentro de la empresa y en todos los niveles de antigüedad», incluso a nivel ejecutivo. (Variedad ha hablado con múltiples miembros del grupo para confirmar sus identidades, empleo en Paramount y participación en la carta).

Los empleados de la conciencia supremo dicen Variedad Ese liderazgo de la compañía no ha reconocido la recepción de ninguno de los mensajes. Un representante de supremo declinó VariedadSolicitud de comentarios.

A principios de este mes, una organización llamó Los trabajadores del cine para Palestina distribuyeron una promesa No para «trabajar con instituciones cinematográficas israelíes … que están implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino», que desde entonces ha sido firmado por más de 5,000 personas en la industria del entretenimiento, incluidas las A-listers como Emma Stone y Joaquin Phoenix. Poco después, Paramount lanzó una declaración condenando ese compromiso para «silenciar artistas creativos individuales basados ​​en su nacionalidad». (En respuesta, Los trabajadores del cine para Palestina enfatizó que la promesa está destinada a atacar a empresas y organizaciones, no a israelíes individuales).

La semana siguiente, los empleados de Conciencia de Paramount escribieron a varios líderes de la compañía para llamar a la declaración una «distorsión peligrosa e intencional» que «no representa a los empleados de esta empresa». La carta dice: «La afirmación de Paramount de que la promesa es un intento de silenciar a los artistas israelíes es una tergiversación intencional del boicot y su objetivo. Aplaudimos al FWP por retroceder contra este argumento de mala fe».

En la carta, los empleados acusan a Paramount de la hipocresía, señalando la misión de la compañía de «promover la comprensión mutua» como se indica en su respuesta al boicot. La carta dice: «¿Cómo puede una empresa con esta supuesta misión creativa ignorar, suprimir y silenciar los llamados internos durante años para defender las historias que arrojan una luz sobre la realidad que marginaban y excluyeron a las comunidades, particularmente los palestinos, enfrentan todos los días?»

Los empleados de la conciencia de Paramount afirman que los empleados de toda la compañía han «intentado de manera significativa involucrar al liderazgo de Paramount con recomendaciones comerciales estratégicas y objetivamente basadas en datos» para adquirir proyectos de los creadores palestinos, como el documental «No Other Land», que nunca encontró a un distribuidor estadounidense a pesar de ganar el mejor documental Oscar a principios de este año, y la serie de noticias corta «es Bisan de Gaza y todavía estoy viva», que todavía estoy en vivo «, que fue el mejor documental por Jazeer, que se JAZEER, que se JAZEERE, que es el Corto de Noticias» es Bisan de Gaza y todavía estoy en vivo «,» fue el mejor documental por Jazeer up. AJ+ y ganó los premios Emmy y Peabody en 2024.

En cambio, la carta afirma que Paramount ha distribuido lo que llama «historias unilaterales», señalando los proyectos documentales «We Dance Again», «The Children of Octube 7» y «As1one: The Israeli-Palestinian Pop Music Journey» en particular «. («As1one» sigue a una banda de chicos compuesta por cuatro israelíes y dos palestinos, que fue conceptualizado por ejecutivos de música estadounidenses y formada en Israel. «Vamos a bailar nuevamente» y «Los niños del 7 de octubre» se centran en niños israelíes y asistentes del Festival de Música Nova de Israel.

Como tal, la lista de demandas enviadas al liderazgo de Paramount el 1 de octubre incluye «un compromiso para producir, adquirir y distribuir contenido que represente no solo la perspectiva y la experiencia del pueblo palestino, sino también para amplificar las voces judías que hablan en contra de cómo el gobierno israelí toca su cultura y creencias religiosas». El grupo además exige que Paramount «garantice que no habrá represalias o castigos contra empleados de supremo que hablan contra el genocidio y el apartheid».

Junto con Ellison, la carta y las demandas fueron enviadas a Paramount Skydance El presidente Jeff Shell, director de estrategia y operación, Andy Gordon, directora de comunicaciones, Melissa Zukerman, jefe de recursos humanos Jim Sterner, presidenta directa a consumo Cindy Holland, copresidenta de Paramount Pictures y Presidenta de Paramount Television Dana Goldberg, copresidenta de Paramount Presidenta y Vicepresidenta de las Plataformas Josh Greenstein y la silla de televisión George Cherogs.

Lea la carta completa a continuación, seguida de la lista de demandas.

Para el liderazgo supremo:

Como empleados de Paramount de cada unidad de negocios dentro de la empresa y en todos los niveles de antigüedad, rechazamos firmemente el equipo de liderazgo condenación del Trabajadores del cine para Palestine Promedge.

Desde la hipocresía de la supuesta misión creativa hasta la tergiversación intencional de la promesa de FWP, la declaración hecha por Paramount Leadership no Representar a los empleados de esta empresa. Al condenar la promesa, se están alineando con los sistemas de apartheid, ocupación y qué amnistía internacional, vigilancia de derechos humanos, académicos del Holocausto, Expertos independientes encargados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones UnidasY muchas otras organizaciones, incluidas las instituciones israelíes como B’tselem, han reconocido como un genocidio en Gaza y del pueblo palestino.

Como empleados de Paramount, nos negamos a que nuestro trabajo use para respaldar la complicidad en la brutalización y la eliminación de toda una población. No apoyamos ni apoyamos los intentos del equipo de liderazgo de alinear a una empresa estadounidense que se negocia públicamente con las intenciones, acciones y brazo de propaganda de un gobierno extranjero.

Como la empresa matriz de una organización de noticias masiva en CBS, es increíblemente revelador que Paramount elige no decir nada, ya que cientos de periodistas son atacados y asesinados con impunidad en Gaza, mientras que simultáneamente castigan públicamente a los trabajadores de cine por elegir con quién les gustaría trabajar en función de los valores compartidos.

Estamos con nuestros colegas de conciencia en toda la industria que exigen justicia, y afirmamos el llamado a un boicot de instituciones que son cómplices en los crímenes de guerra, el apartheid y el genocidio como un acto de solidaridad legítimo, ético y necesario.

La tesis misma de su declaración condenando la promesa se basa en una hipocresía flagrante:

«En Paramount, creemos en el poder de la narración de historias para conectar e inspirar a las personas, promover la comprensión mutua y preservar los momentos, ideas y eventos que dan forma al mundo que compartimos. Esta es nuestra misión creativa».

¿Cómo puede una empresa con esta supuesta misión creativa ignorar, suprimir y silenciar los llamados internos durante años para defender las historias que arrojan una luz sobre la realidad que las comunidades marginadas y excluidas, particularmente los palestinos, enfrentan todos los días? ¿Historias para las que hay una demanda clara, global y creciente de la audiencia? Como empleados de esta empresa, estamos cada vez más galvanizados para retrasar la hipocresía demostrable de esta declaración.

Durante años, una coalición de empleados creciente y variada ha intentado significativamente involucrar al liderazgo de suma con recomendaciones comerciales basadas en datos y objetivamente estratégicas para adquirir y distribuir historias galardonadas como No hay otra tierra y Es Bisan de Gaza y todavía estoy vivo que cumplen con la misión creativa declarada en su declaración de condena, historias que realmente promueven la comprensión mutua de los eventos que dan forma al mundo que compartimos.

¿Cómo puede una empresa con esta supuesta misión de manera activa y exclusiva a la plataforma Israeli Perspectives, mientras silenciaba las voces palestinas? Los presupuestos y los recursos se han desviado de las prioridades de programación y marketing existentes, solo invirtiendo en historias unilaterales como Bailaremos de nuevo, Hijos del 7 de octubrey AS1One Eso no condujo a ningún éxito comercial material. Más bien, estos proyectos contribuyeron a la disminución de la reputación aparentemente perpetua de la organización y promovieron su desconexión del público.

Además de la hipocresía de la plataforma de una perspectiva, mientras suprime a otra, en oposición directa a la misión creativa que pretende, la segunda mitad de la declaración de condena de la compañía es igualmente falso en su distorsión peligrosa e intencional de la promesa:

«No estamos de acuerdo con los esfuerzos recientes para boicotear a los cineastas israelíes. Silenciar artistas creativos individuales basados ​​en su nacionalidad no promueve una mejor comprensión o avanza la causa de la paz. La industria del entretenimiento global debería alentar a los artistas a contar sus historias y compartir sus ideas con audiencias en todo el mundo. Necesitamos más compromiso y comunicación, no menos».

La afirmación de Paramount de que la promesa es un intento de silenciar a los artistas israelíes es una tergiversación intencional del boicot y su objetivo. Aplaudimos al FWP por retrasar este argumento de mala fe, y apreciamos a Hannah Einbinder por usar su presser de victorias Emmy Como plataforma para reiterar la verdad: «Los trabajadores del cine para el boicot de Palestina no boicotan a las personas. Solo boicotea las instituciones que son directamente cómplices del genocidio». También recomendamos a Javier Bardem por rechazar esto mientras habla con Variety en la alfombra roja del Emmy: «Los trabajadores cinematográficos para Palestina no se dirigen a ninguna persona basada en la identidad. Los objetivos son aquellas compañías de cine e instituciones que son cómplices y están blanqueando o justificando el genocidio y su régimen de apartheid. Estamos con aquellos que ayudan y apoyan a las personas oprimidas».

Como empleados de Paramount que apoyan la promesa, creemos que es fundamental subrayar este punto: el boicot no es un ataque contra los cineastas. Se inspira explícitamente en Cineastas unidos contra el apartheidLa organización cofundó en 1987 por Jonathan Demme y Martin Scorsese y estaba compuesta por más de 100 cineastas prominentes que se negaron a evaluar sus películas en el apartheid Sudáfrica. Del mismo modo, estamos seguros de que cuando la historia mira hacia atrás a los trabajadores del cine para Palestine Promedge, lo hará con un respeto similar por su previsión y la visión humanitaria con la que se considera la promesa de FUAA.

Cuando un poderoso conglomerado de los medios intenta intimidar a los trabajadores cinematográficos para ejercer su libertad de expresión para condenar crímenes de guerra de esta manera, ¿quién está realmente haciendo el silenciamiento?

Firmado,

Empleados de Paramount para los derechos humanos

–

Seguridad de los empleados: Hacemos un llamado a los liderazgo de Paramount que reconozca el daño causado a los empleados de Paramount por su condena de la promesa de FWP. Llamamos a que se comprometan a una garantía de que no habrá represalias ni castigos contra los empleados primordiales que hablan en contra del genocidio y el apartheid.

Contenido y narración de historias: Hacemos un liderazgo que realmente entregue su misión creativa para «promover la comprensión mutua» haciendo un compromiso de producir, adquirir y distribuir contenido que represente no solo la perspectiva y la experiencia de la gente palestina, sino también para amplificar las voces judías que hablan contra cómo el gobierno israelí mal representando su cultura y creencias religiosas.

Apoyo humanitario: Hacemos un llamado a los primerostes que coincidan con los $ 1 millón en donaciones corporativas hechas en octubre de 2023 a las organizaciones israelíes donando $ 1 millón en ayuda humanitaria al Fondo de Ayuda para Niños Palestina, una organización sin fines de lucro que brinda ayuda médica y humanitaria a los niños.