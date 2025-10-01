Paramount contrata a Josh Silverman como presidente, productos y experiencias

Paramount Skydance está agregando otro miembro a sus rangos senior: Josh Silverman, que proviene de Mattel y pasó dos décadas en Disney y Marvel, ha sido contratado como presidente de productos y experiencias globales.

Silverman se unirá a la compañía el 6 de octubre de 2025, informando al presidente de Paramount Skydance, Jeff Shell. La adquisición de Paramount Global por $ 8 mil millones de Skydance Media cerró a principios de agosto.

Silverman supervisará los productos de consumo de la compañía, experiencias en vivo, publicaciones, asociaciones y comercio electrónico. Según Paramount Skydance, trabajará con líderes de las marcas, incluidas Paramount Pictures y Nickelodeon «para dar vida a las historias de nuevas maneras».

La semana pasada llegó la noticia de que Pam Kaufman está saliendo Como presidente de Paramount y CEO de los mercados internacionales, productos y experiencias globales de consumo. Silverman asume la supervisión de productos y experiencias, mientras que el alumno de NBCUniversal Kevin Maclellan es el jefe de internacional de Paramount Skydance.

Silverman se desempeñó más recientemente como vicepresidente ejecutivo y director de franquicias de Mattel, donde dirigió la ejecución de más de 165 asociaciones de productos de consumo y vínculos minoristas para la película «Barbie» de Warner Bros. Pictures. También dirigió iniciativas que incluyen la exhibición de viajes World of Barbie, Hot Wheels Monster Trucks Live y los próximos parques de Mattel Adventure.

Antes de Mattel, Silverman tenía roles de liderazgo senior en Marvel Entertainment y Disney. Se unió a Marvel en 2001 como abogado corporativo en el Grupo de Asuntos Comerciales y Legales antes de su promoción al vicepresidente sénior de operaciones globales de desarrollo de negocios y licencias. Tras la adquisición de Marvel en 2009 de Disney por $ 4.3 mil millones, trabajó en las divisiones de Marvel sobre asuntos estratégicos y tácticos globales y gestión de marcas corporativas.

En 2011 se mudó a Disney, donde recientemente se desempeñó como EVP de la comercialización global de terceros, liderando el negocio de licencias de productos de consumo de Disney, minoristas de terceros y modelos de negocios flexibles, además de supervisar las tiendas de Disney y la comercialización de Disney Interactive y Disney Publishing. Silverman recibió una licenciatura en el Ithaca College de Nueva York y un título en derecho de la Facultad de Derecho de Brooklyn.

«Estoy increíblemente energizado por el espíritu empresarial en todo Paramount», dijo Silverman en un comunicado. «A medida que construimos ecosistemas globales para los fanáticos, hay una oportunidad extraordinaria de desbloquear un nuevo valor aprovechando la reconocida IP y minando la cartera para nuevas historias y experiencias. Estoy emocionado de colaborar entre los equipos para profundizar la conexión emocional entre audiencias y las marcas, franquicias y personajes que aman».

Shell, quien anteriormente fue CEO de NBCUniversal, dijo: «Josh trae una combinación de visión estratégica, experiencia profunda de la industria y un historial probado de impulsar el crecimiento global en las queridas marcas y franquicias. Estamos entusiasmados de verlo de la biblioteca de clase mundial y las empresas creativas de la clase mundial de Paramon.

Otras contrataciones recientes de alto nivel por parte de la compañía incluyen el director de productos Dane Glasgow, más recientemente en Meta’s Facebook como vicepresidente de gestión de productos, y Director legal Makan Delrahim, quien había asesorado a Skydance sobre su adquisición de Paramount Global y fue el fiscal general asistente que supervisa la división antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Trump.

Además, Paramount Skydance, que oficialmente se llama a sí mismo «Paramount, una corporación Skydance», CFO de AI de escala designado, Dennis Cinelli, a su junta directiva.