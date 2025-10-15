Paramount contrata a Josh Goldstine como presidente de marketing y distribución

Josh Goldstine se ha unido oficialmente Supremo Imágenes como presidente de marketing y distribución global.

Su nombramiento se rumorea desde septiembre, cuando Marc Weinstock dejó su puesto como jefe de marketing en medio de la reestructuración ejecutiva en torno a la fusión de la compañía con Skydance. Goldstine comienza el miércoles y reportará a los jefes de cine Josh Greenstein y Dana Goldberg.

«A lo largo de su carrera, Josh ha liderado el marketing de los pilares de la franquicia y los originales destacados», escribieron Greenstein y Goldberg en una nota al personal. «Aporta una lente estratégica aguda al posicionamiento, publicidad creativa, medios, publicidad, asociaciones, análisis, estrategia e investigación, contenido creativo y, ahora, distribución teatral».

Mejor conocido por orquestar el máquina publicitaria rosa de “Barbie”, Goldstine pasó cuatro años como presidente de marketing mundial de Warner Bros., donde también supervisó los esfuerzos promocionales de éxitos comerciales como «Dune», «The Batman», «Beetlejuice Beetlejuice» y «Wonka». Pasó siete años en Universal Pictures, trabajando en películas como “Fast & Furious”, “Despicable Me”, “Get Out” y “Cincuenta sombras de Grey”. Al principio de su carrera, Goldstine trabajó en Sony Pictures durante dos décadas como presidente de publicidad creativa. Allí trabajó en las campañas de la trilogía “Spider-Man” de Sam Raimi, “La Red Social”, “Casino Royale” y “El Código Da Vinci”.