Paramount condena el boicot de la película israelí después de 3.900 signo de compromiso

Después de que 3.900 nombres de la industria firmaron una promesa de no trabajar con instituciones de cine israelíes, Supremo emitió una declaración condenando al boicot generalizado.

«En Paramount, creemos en el poder de la narración de historias para conectar e inspirar a las personas, promover la comprensión mutua y preservar los momentos, ideas y eventos que dan forma al mundo que compartimos. Esta es nuestra misión creativa», dice una declaración proporcionada por la directora de comunicaciones de Paramount, Melissa Zukerman.

«No estamos de acuerdo con los esfuerzos recientes para boicotear a los cineastas israelíes. Silenciar artistas creativos individuales basados ​​en su nacionalidad no promueve una mejor comprensión o avanza la causa de la paz», continuó el comunicado. «La industria del entretenimiento global debería alentar a los artistas a contar sus historias y compartir sus ideas con el público en todo el mundo. Necesitamos más compromiso y comunicación, no menos».

Paramount es el primer estudio importante en hablar sobre este tema.

