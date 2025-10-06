Paramount Bets Digital Provocateur Bari Weiss puede revitalizar CBS News

Supremo El lunes, confirmó que apostaría a millones de lo que muchos consideran una estrategia de larga tirada para revitalizar una división de noticias de red tradicional en una era en la que más personas están sacando sus titulares de sus alimentos en las redes sociales. Bari Weissun escritor de opinión provocativo, se convertirá en editor en jefe de Noticias de CBS mientras que Paramount adquiere su sitio web, el Prensa libreUn sitio de comentarios que tiene 1.5 millones de suscriptores pagados y gratuitos, una mera fracción de la audiencia que mira los programas más populares de CBS News.

«Bari es un comprobado campeón del periodismo independiente y de principios, y estoy seguro de que su impulso empresarial y su visión editorial vigorizarán las noticias de CBS», dijo David Ellison, CEO de Paramount. «Este movimiento es parte de la visión más grande de Paramount para modernizar el contenido y la forma en que se conecta, directa y apasionadamente, con el público de todo el mundo».

Hay algunas partes que no están seguras de que CBS News necesita ser vigorizada. El medio de comunicación respalda algunas de las propiedades más vistas de la televisión en el formato, incluidos «60 minutos» y «CBS Sunday Morning».

Free Press mantendrá su propia marca y operaciones independientes, y continuará haciendo podcasts de informes, video y audio, y eventos para su comunidad de suscriptores de rápido crecimiento. Mientras tanto, Weiss dará forma a las prioridades editoriales de CBS News y examinará formas de innovar cómo informa la organización y entrega las noticias. Weiss se asociará con el presidente de CBS News, Tom Cibrowski, quien informa al presidente de TV de Paramount, George Cheeks.

Más por venir …