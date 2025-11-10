Paramount+ aumentará los precios en EE. UU. en el primer trimestre de 2026

David Ellison Skydance suprema planea gastar más en contenido y, al mismo tiempo, cobrará más por la transmisión.

La compañía, al informar sus resultados del tercer trimestre de 2025, dijo que sus «inversiones en curso en Paramount+ están mejorando el valor que ofrecemos a los consumidores. Para respaldar esta inversión continua, planeamos implementar aumentos de precios en los EE. UU. a principios del primer trimestre de 2026». Paramount no proporcionó información sobre cuánto serán los aumentos de precios.

La compañía señaló que también anunció recientemente próximos aumentos de precios en Canadá y Australia. «Estos cambios impulsarán la reinversión continua en la experiencia del usuario y ofrecerán una programación aún más sólida para nuestros clientes en el próximo año y en el futuro», dijo Ellison en la carta.

Los ingresos del negocio directo al consumidor de Paramount aumentaron un 17 % año tras año, impulsados ​​por un aumento del 24 % en los ingresos de Paramount+. Las ganancias ajustadas de DTC fueron de $105 millones (margen del 12%) y $235 millones (margen del 18%) en los períodos previo al cierre y posterior al cierre, respectivamente. «Nuestros resultados reflejan un crecimiento continuo de los ingresos y la eficiencia de Paramount+, además de un beneficio en gastos de contenido por las reducciones en los activos de contenido resultantes del cambio en la base contable resultante de la fusión», dijo Paramount Skydance.

A partir del cuarto trimestre de 2025, la compañía dijo que contará solo los suscriptores pagos de Paramount+ en sus cifras reportadas en lugar de incluir aquellos en pruebas gratuitas, «como lo hacemos actualmente». Al final del tercer trimestre, los suscriptores de prueba gratuita ascendían a 1,2 millones.