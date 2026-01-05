Paralizado cuando es atacado, la comparación entre la fuerza militar de Estados Unidos y Venezuela es como el cielo y la tierra

Washington, VIVA – Ataques silenciosos y repentinos Estados Unidos de América (EE.UU.) al corazón de Caracas, la capital Venezueladesde la medianoche del viernes hasta la madrugada del sábado 3 de enero de 2025, muestra cuán poderosas son sus habilidades militar Estados Unidos a la hora de diseñar tácticas y apuntar a objetivos con precisión.

Lea también: Datos interesantes sobre Venezuela, el país con mayor petróleo y la tierra de las reinas de belleza



La operación, denominada «Absolute Resolve», es parte de una operación conjunta militar y policial diseñada para ser rápida y precisa, con el objetivo de capturar vivo al presidente venezolano Nicolás. Maduro y su esposa Cilia Flores – acusados ​​de narcoterrorismo, narcotráfico y otros delitos, lo que Caracas niega rotundamente.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, dijo que la operación «Absolute Resolve» había sido cuidadosamente preparada durante meses, involucrando a tropas estadounidenses y 150 aviones que despegaban de 20 bases aéreas en todo el hemisferio occidental.

Lea también: Trump apunta al petróleo venezolano; los inversores globales temen el impacto en el mercado energético





VIVA Military: portaaviones militar estadounidense USS Harry S. Truman (CVN-75).

El presidente Trump, en una conferencia de prensa el sábado en su resort Mar-a-Lago en Florida, elogió la operación para capturar a Maduro como una de las «demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poder y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos».

Lea también: Vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia: la acción de Trump es ilegal y tiene ciertas consecuencias



Como parte de la operación, las fuerzas estadounidenses también lograron desactivar el sistema de defensa aérea de Venezuela, y Trump dijo que «las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que teníamos», sin dar más explicaciones.

Se escucharon varias explosiones ensordecedoras en toda Caracas, y Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, las describió como parte de un «ataque masivo conjunto militar y policial», que duró menos de 30 minutos.

Luego, un helicóptero estadounidense aterrizó en el complejo de Maduro en la capital a las 02.01 am (0601 GMT) del sábado, y el presidente venezolano y su esposa fueron puestos bajo custodia estadounidense.

La breve operación militar estadounidense logró paralizar sin resistencia las defensas aéreas de Venezuela y secuestrar al presidente Maduro, demostrando la superioridad del poder militar estadounidense, como elogió Trump.

La fuerza militar de Venezuela está muy por detrás de la de EE.UU.

 

VIVA Military: Fusiles AK-103 fabricados en Rusia son utilizados por militares venezolanos