‘Paradise’ fija la fecha de estreno de la temporada 2 y lanza el primer teaser de Fiery

“Paraíso” tiene fecha de estreno de la temporada 2 en Hulu.

Durante el panel del programa en la Comic-Con de Brasil, se reveló que la segunda temporada de la serie dramática debutará con sus primeros tres episodios el 23 de febrero, y a partir de entonces se lanzarán nuevos episodios semanalmente en Hulu y Hulu y Hulu en Disney+ para suscriptores de paquetes en los EE. UU. y Disney+ a nivel internacional.

Hulu también lanzó el primer adelanto de la temporada 2, que se puede ver a continuación. En el avance, se ve a Xavier (Sterling K. Brown) entre los restos de un avión con voces en off que se burlan de que está buscando a su esposa en el mundo exterior.

Junto con Brown, el elenco de la temporada 2 incluye a Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV y Charlie Evans, con las estrellas invitadas recurrentes James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty y Jon Beavers.

El lema oficial de la nueva temporada dice: «Xavier busca a Teri (Okuma) en el mundo y descubre cómo la gente sobrevivió los tres años transcurridos desde El Día. De vuelta en Paradise, el tejido social se desgasta mientras el búnker se ocupa de las consecuencias de la temporada 1 y se descubren nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad».

El “paraíso” era renovado para una segunda temporada en febrero, antes de que terminara la primera temporada, lo que no fue una sorpresa dada la gran audiencia y críticas del programa. Fue creado por Dan Fogelman, quien también es productor ejecutivo. Brown es productor ejecutivo además de protagonista. Los productores ejecutivos adicionales incluyen a Jess Rosenthal, John Hoberg, Steve Beers, Glenn Ficarra y John Requa. 20. Televisión es el estudio.