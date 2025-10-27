Para satisfacer las necesidades de red en las sucursales, Hypernet Technologies presenta Aruba Smart Branch

Jacarta – Tecnologías de hipernet acaba de celebrar el evento ‘Meet Eat Inspire’ junto con Aruba, para presentar la última solución de Hypernet Technologies respaldada por Aruba, a saber Sucursal inteligente de Aruba.

El jefe de la sección de comunicación de marketing, Hypernet Technologies, Ferdy Zulkarnain explicó, Aruba Smart Branch es una solución diseñada para mantener conexión rama para permanecer estable, rápido y seguro.

«A través de este evento, Hypernet Technologies siempre es consistente en brindar los últimos conocimientos y actualizaciones en transformación digital, que pueden proporcionar soluciones de conectividad rápidas, seguras y eficientes», dijo Ferdy en su declaración del lunes 27 de octubre de 2025.

Ilustración de la velocidad de la red/Internet.

A medida que se desarrolla el modelo negocio que depende de sucursales en varios lugares, la necesidad de soluciones de red confiables y eficientes es cada vez más urgente.

«Por lo tanto, la solución Aruba Smart Branch de Hypernet Technologies está aquí como una respuesta para permitir que la gestión de la red de sucursales sea más eficiente y centralizada», afirmó Ferdy.

En la sesión de presentación, los invitados recibieron información detallada sobre cómo Aruba Smart Branch puede ayudar a las empresas a mejorar la velocidad y confiabilidad de la conectividad.

Aruba Smart Branch no sólo ofrece comodidad en la gestión de la red, sino que también garantiza que todos los datos que cruzan la red estén protegidos con un alto nivel de seguridad.

Varias soluciones de Aruba Smart Branch, a saber, Secure SD-WAN y Security Service Edge (SSE), se centran en la seguridad y la eficiencia de las redes modernas.

Secure SD-WAN proporciona conexiones adaptables entre ubicaciones con firewalls avanzados y segmentación de red para mejorar el rendimiento y la protección en sucursales, campus y centros de datos, aunque aún no es óptimo para proteger los dispositivos de los usuarios.

«Mientras tanto, SSE enfatiza la seguridad de la conexión para los usuarios finales a través del acceso Zero Trust, la protección web y en la nube, así como la prevención de fugas de datos y ransomware», dijo.

En este evento, los invitados también tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y discutir directamente con expertos de Hypernet Technologies y Aruba. Esta interacción abre una gran oportunidad para que los participantes profundicen su comprensión de las soluciones tecnológicas que ofrece Hypernet Technologies y encuentren la solución adecuada para sus necesidades comerciales.