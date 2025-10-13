Para reprimir el aumento de los cigarrillos ilegales, Purbaya promete que los precios de venta minorista de los cigarrillos no aumentarán en 2026

Jacarta – Prometió el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Precio de venta minorista (María) cigarrillo no subirá en el año 2026aunque eso sucedió en 2025.

Lo destacó después de asistir a una ceremonia en la oficina de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC), en el este de Yakarta.

«No debería ser necesario (aumentar el HJE). Si no, es una estafa, ¿crees que soy un pedante? (El impuesto especial sobre los cigarrillos) no ha aumentado, pero el precio (HJE) ha aumentado, es lo mismo, ¿verdad?» dijo Purbaya, el lunes 13 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

El Ministro de Finanzas confirmó que hasta la fecha su partido no ha discutido medidas para ajustar el HJE. Por lo tanto, Purbaya también enfatizó que el próximo año no habrá cambios en los precios de venta minorista de los productos de cigarrillos.

«Aún no existe tal política», afirmó.

Purbaya dijo, en un esfuerzo por reducir la brecha para el ingreso de productos de cigarrillos. ilegal al mercado interno, determinar HJE es un paso clave que debe ser considerado por el gobierno.

Porque, según él, el aumento de los precios minoristas de los productos de cigarrillos legales en el mercado a menudo lleva a los consumidores a cambiar a productos de cigarrillos ilegales.

«Si (el precio de venta al por menor de los cigarrillos) aumenta, se fomentará la venta de productos ilegales», afirmó el Ministro de Finanzas.

Así, Purbaya enfatizó que en realidad no es necesario hacer ajustes en el HJE de los cigarrillos.

«Así que hasta ahora no he pensado en aumentar (la HJE para los cigarrillos). Creo que dejarlo así», dijo.