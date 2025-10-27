Para que Zalina pueda seguir creciendo y sintiéndose segura

Jacarta – Cantante raisa Andriana finalmente habló sobre la demanda de divorcio que interpuso contra su marido. Hamish Daud. A través de una subida a su cuenta personal de Instagram, el cantante de The Most Advanced escribió un largo comunicado en el que también aclaró la decisión de separarse que conmocionó al público.

En la carga, Raisa enfatizó que su decisión no se tomó apresuradamente, sino que fue el resultado de un largo proceso y una cuidadosa consideración con Hamish. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Hola amigos. Espero que estéis todos bien. Después de mucha deliberación y reflexión, decidimos tomar caminos separados», dijo Raisa en su carga, citada el lunes 27 de octubre de 2025.

Dijo que la decisión de separarse fue fruto de una discusión mutua y no sólo de un momento de emoción. Durante todo el proceso, ambos intentan comprenderse y cuidarse mutuamente.

«Tomamos esta decisión juntos y la hemos estado procesando durante bastante tiempo en nuestros espacios privados, antes de que esta noticia finalmente les llegara. Durante todo el proceso, seguimos cuidándonos unos a otros y tratamos de comprender lo mejor posible las necesidades de cada uno», dijo.

Raisa también expresó su esperanza de que ella y Hamish aún pudieran encontrar la paz el uno con el otro, tanto como individuos como como padres de su hija, Zalina.

«Esperamos que cada uno de nosotros pueda encontrar la paz y seguir creciendo: como individuos, como padres de Zalina y como trabajadores profesionales en nuestros respectivos campos», continuó.

Aunque el estado de su relación ha cambiado, Raisa enfatizó que su vínculo como padres nunca se desvanecerá. Ambos siguen comprometidos a criar a Zalina juntos con amor.

«Nuestra relación sigue siendo buena, aunque ha cambiado. Lo que no cambiará es nuestro amor por Zalina. Ha sido nuestro deber de toda la vida cuidar y cuidar de nuestra hija, continuando estando presentes juntos como padres compartidos para asegurar que pueda crecer en un ambiente amoroso», escribió.

Al final de su mensaje, Raisa pidió amablemente al público que respete la privacidad de su familia. Espera que se pueda mantener su espacio personal para la comodidad de su pequeño.