Para que yo sea igual a Kenny Split

Jacarta – Una historia de amor Amanda Manopo Y Kenny Austin Resulta que no es tan sencillo como parece en público. Detrás de su boda, que se celebró el 10 de octubre de 2025, hay una historia sorprendente sobre las difíciles pruebas que tuvieron que afrontar antes de convertirse oficialmente en marido y mujer.

En su última confesión, Amanda Manopo reveló abiertamente que ella y Kenny habían experimentado disturbios invisibles durante los preparativos de la boda. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Hay tantas cosas, hay incidentes que en mi opinión también contienen cosas ilógicas, también tenemos cosas místicas», dijo Amanda Manopo en el programa Life Update, citada en una transmisión en YouTube, el lunes 27 de octubre de 2025.

«Así que hizo misticismo para separarnos a Kenny y a mí», continuó.

Amanda cree que este disturbio es una forma de odio por parte de partes que no aprueban su relación con su marido. Dijo que, desde el principio, muchas personas intentaron derribar y dividir su relación.

«Definitivamente a mucha gente no le gusta. Definitivamente es algo extraño de decir», dijo Amanda.

«Y tengo enemigos que siempre están explorando el pasado. No importa el pasado, hagas lo que hagas, será explorado», añadió.

Amanda sospecha que los ataques místicos y las burlas en las redes sociales surgieron porque algunas personas pensaban que Kenny Austin no era una pareja adecuada para ella.

«Él siente que Kenny no es digno de Amanda Manopo», dijo.

Aunque se ven afectados por chismes, blasfemias y perturbaciones místicas que van más allá de lo razonable, esta pareja se mantiene firme en mantener su amor. Amanda y Kenny finalmente lograron caminar hacia el altar, demostrando que el poder del amor puede vencer todo tipo de pruebas, incluso las invisibles.