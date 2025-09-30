Para que Bumn no continúe perdiendo

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, admitió que el gobierno todavía estaba atrasado compensación el Bullido Rp. 55 billones, que incluye deuda de compensación por descuentos de tarifas de electricidad a PLN.

Purbaya transmitió esto en una reunión de trabajo alias Raker con la Comisión de la Cámara de Representantes XI, para discutir la realización de la compensación y los subsidios en el presupuesto estatal de 2025.

Sin embargo, Purbaya se aseguró de que atrasos El gobierno pagará el pago de la realización de la asignación de bumn en el primer trimestre de II-2025 en octubre de 2025.

«Entonces, los (atrasos de pagos de compensación) de Rp. 55 billones para el primer y segundo trimestre de este año», dijo Purbaya en el Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI DPR

También explicó sobre los motivos del pago de atrasos presupuestarios de compensación, que solo podían hacer el gobierno a partir de octubre de 2025.

Esto se debe a que el tiempo requerido para el proceso de revisión y auditoría en el informe de realización de compensación de bumn por la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP), lleva hasta tres meses.

«¿Por qué se paga juntos? Así es (la revisión y la auditoría requieren) un período de gracia de 3 meses», dijo Purbaya.

El tiempo que BPKP necesita para revisar y auditar el informe sobre la distribución de la compensación hasta el desembolso que lleva hasta 3 meses, según Purbaya aún es demasiado largo.

Por lo tanto, también prometió tratar de hacer el proceso más rápido, ya que el pago del presupuesto subsidiado que solo tomó un mes.

«Les prometo (bumn) antes, habrá una nueva política en un mes, para que el pago llegue a tiempo y no mucho como lo es hoy», dijo Purbaya.

Esperaba, con el proceso más rápido de desembolsar el presupuesto de compensación energética y no energética a las empresas estatales, en el futuro también podría evitar que las SOES continúen sufriendo pérdidas constantemente.

«Porque (el período de tiempo para el desembolso del presupuesto de compensación) es perturbar el flujo de efectivo de empresas profesionales como Bumn. Pero más tarde, cuando salga a tiempo, espero que no Bumn no Bumn pérdida Entonces «, dijo.