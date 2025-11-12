Para prevenir el envenenamiento, BGN requiere la esterilización de las bandejas de alimentos con vapor caliente a 120 grados

Jacarta – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) requiere todas las unidades Servicio Cumplimiento de la Nutrición (SPPG) para realizar la esterilización bandeja de comida lavando con vapor caliente hasta 120 grados.

«Cada SPPG ahora debe utilizar la esterilización bandeja de comida, especialmente los que se fabrican en alacenas y tienen vapor caliente que puede alcanzar los 120 grados bandeja de comida se puede secar rápidamente y además es estéril», dijo el jefe de BGN Dadan Hindayana en una reunión de trabajo conjunta con la Comisión IX de la RPD de RI el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Lea también: Presupuesto total de MBG de 71 billones de rupias, el nuevo BGN absorbió el 61,23 por ciento



Dadan explicó que según las pruebas realizadas por el Ministerio de Salud, el 50 por ciento fueron envenenados MBG causado por la presencia de bacterias e.coli que proviene del agua.

Lea también: El jefe de BGN afirma que el 48% de las intoxicaciones alimentarias provienen de MBG



Por lo tanto, dijo Dadan, su partido pidió a todos los SPPG que utilicen agua para cocinar que esté certificada como buena.

«Ahora se pide a todos los SPPG que utilicen agua de cocción certificada, ya sea agua embotellada o agua recargable, pero que tengan el equipo para poder esterilizar el agua», añadió.

Lea también: BGN revela que los beneficiarios de MBG han llegado a 41 millones de personas



Dadan informó que actualmente existen 1.619 SPPG que cuentan con Certificados de Higiene y Saneamiento (SLHS).

«Hasta esta mañana se han reportado 1.619 SPPG que ya cuentan con SLHS, la velocidad de emisión de los certificados depende de cada gobierno local, algunos son muy rápidos, otros aún necesitan tiempo, pero las prácticas relacionadas con la implementación de aspectos higiénicos se han endurecido más intensamente en las últimas directrices técnicas (instrucciones y técnicas)», dijo.

Se sabe que Dadan Hindayana explicó que su partido había registrado a los destinatarios. beneficio MBG al 11 de noviembre de 2025 alcanzó 41.630.942.

«Así que esto ha variado, por lo que cubre un total de 420.451 grupos a los que hemos llegado y todos los beneficiarios, gracias a Dios, han superado el 50 por ciento de nuestro objetivo total en 2025», dijo Dadan.

Aparte de eso, BGN señaló que hasta la fecha se han establecido 14.778 Unidades de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG). La distribución ha llegado a escuelas de 38 provincias de toda Indonesia.



Las mipymes que suministran MBG obtienen acceso a financiación BRI

«Hasta la fecha se ha establecido el programa de alimentación nutritiva, en la circular presentada ascendía a 14.778 (SPPG), en nuestra última solicitud de esta mañana llegó a 14.853 (SPPG), que llegó a más de 42 millones en 38 provincias, en 509 distritos y luego en 7.022 subdistritos», dijo.