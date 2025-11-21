Para prevenir el crimen y superar las inundaciones, Pramono forma un grupo de trabajo de la Guardia de Yakarta

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung inauguró la formación del Grupo de Trabajo de la Guardia de Yakarta, que es un hito importante para fortalecer la colaboración entre el gobierno, los residentes y todos los elementos del Foro de Coordinación de Liderazgo Regional de DKI (Forkopimda) para mantener la seguridad y la preparación de la ciudad capital.

«Realmente doy la bienvenida a la formación del Grupo de Trabajo de la Guardia de Yakarta. Un movimiento que nació del espíritu de colaboración entre los ciudadanos, el gobierno y todos los elementos de Forkopimda para hacer de Yakarta una ciudad segura, cómoda, ordenada y lista para enfrentar todas las situaciones», dijo Pramono en su discurso en el patio del Ayuntamiento de DKI Yakarta el viernes.

Según él, la transformación de Yakarta en una ciudad global no sólo está marcada por la infraestructura y el progreso económico, sino que también se basa en la conciencia colectiva de la comunidad sobre la importancia de la seguridad, el orden y la preparación, que es una responsabilidad compartida.

“Grupo de trabajo de la Guardia de Yakarta nace como manifestación de esa conciencia. Realmente aprecio y agradezco a todos los residentes de Yakarta y a las filas de Forkopimda que han trabajado juntos para proteger esta ciudad. «La participación, el compromiso y el apoyo de padres, madres y hermanos y hermanas enfatizan que los esfuerzos para proteger esta ciudad son nuestro trabajo conjunto», explicó Pramono.

Además, dijo que el Grupo de Trabajo de Seguridad de Yakarta trabajó priorizando la información, la coordinación y la acción real y mensurable.

Diversas cuestiones de vulnerabilidad, incluidas peleas, delitos, conflictos sociales, desinformación, radicalismo potencial, ante la amenaza de desastre, como inundaciónLos incendios y las condiciones climáticas extremas son el objetivo principal del Grupo de Trabajo de Seguridad de Yakarta para aumentar la concienciación con un enfoque colaborativo.

«La declaración que hemos firmado es una forma de compromiso colectivo, para ser pioneros del cambio social, manteniendo la seguridad, aumentando la preparación para desastres y construyendo colaboración intersectorial para una Yakarta más segura y cómoda», dijo Pramono.

También espera que el compromiso expresado en la declaración no sea sólo ceremonial, sino que también se convierta en una guía moral para avanzar juntos.

Además, aconsejó a todos los miembros del Grupo de Trabajo de Seguridad de Yakarta que siempre desempeñaran sus funciones con integridad y sensibilidad.